Roma | ponte della Scafa chiuso Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e

(Di giovedì 23 agosto 2018) Undi appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litoraleno, trae Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano la realizzazione di ungalleggiante fatto di. Oggi, a quasi mezzo secolo di distanza, la situazione è esattamente la stessa. Il “vecchio, come lo definisce lo speaker ante litteram nel filmato, è sempre quello, con gli stessi “problemi strutturali” che già nel 1974 ne facevano ipotizzare la “definitiva demolizione” e che lunedì pomeriggio hanno spinto i consulentisocietà regionale Astral a chiederne la ...