Roma | Olsen imbattuto alla prima Ora vuole conquistare l' Olimpico

Roma - fiducia ad Olsen nonostante un debutto incerto : Non ha convinto appieno la prova dell'ex Copenhagen a Torino, ma la piazza giallorossa crede nel gigante specialista dei ''clean sheet'' Roma, contro l'Atalanta Cristante sfida il suo passato Roma, ...

Olsen cocco di Roma. Il nuovo portiere difeso da compagni e allenatore : C'è chi lo abbraccia e chi lo protegge. Gesti e parole, mediaticamente il massimo per la platea. Olsen, davanti alla porta che è poi il suo palcoscenico, sorride e non fa una piega, curioso e non ...

Torino-Roma - le pagelle : Fazio in ritardo - Olsen sapone e stucco : dal nostro inviato TORINO Kluivert dà una bella svegliata a tutti, Dzeko si risveglia marziano. Olsen dal sapone allo stucco. Olsen 6 Comincia a parare dopo una respinta saponata su inutile tiro di ...

Torino-Roma - Di Francesco : 'Pastore deve ritrovare qualità - Olsen ha dato sicurezza' : L'Inter ha fatto un mercato importante, ma non è il caso di parlare di griglie: sono concentrato solo sulla Roma" ha detto l'allenatore giallorosso intervistato da Sky Sport. I giallorossi sono stati ...

Roma - Monchi : «Gonalons oggi al Siviglia. Olsen? Ci ha sorpresi» : Prima del match contro il Torino, il direttore sportivo della Roma, Monchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Roma - Monchi : 'Pastore può giocare in ogni ruolo. Sorpresi da Olsen' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Torino : 'Gonalons al Siviglia? Se tutto va bene sarà un prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche'. SU PASTORE ...

Probabili formazioni/ Torino Roma : quote. Attenzione a Olsen. Le ultime novità live (1^ giornata Serie A) : Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi si presentano con Cristante e Pastore da mezzali al fianco di De Rossi(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Olsen e Strootman - che voglia di Roma : 'Siamo pronti'. Scontro Pallotta-De Laurentiis : PALLOTTA-ADL, BOTTE DA ORBI - La giornata si era aperta con la polemica di De Laurentiis , che ha sparato a zero sulla proprietà giallorossa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Un uccellino ...

Roma - Olsen : 'Sono pronto a fermare Cristiano Ronaldo. Voglio giocare' : ... ma ora sono un calciatore della Roma e sono concentrato al 100% sulla squadra, la nazionale è il passato adesso" ha detto Olsen, nell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport. Le sue prestazioni ...

Olsen : 'Al Mondiale sono migliorato - ora penso solo alla Roma' : Robin Olsen ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a due giorni dalla prima giornata di campionato contro il Torino. Ecco un primo stralcio dell'intervista. 'sono state due partite difficili contro l'Italia ma ora sono alla Roma e sono ...

Fantacalcio : Olsen non è Alisson - ma la porta della Roma resta Magic : Per 180' è stato uno degli uomini più odiati d'Italia. Robin Olsen, portiere gigante della Svezia, ha fatto fuori la nostra Nazionale dal Mondiale, chiudendo la doppia sfida contro la squadra di ...

Roma - a sorpresa : Olsen può star fuori all'esordio in campionato : Come riportato da Sky Sport, può essere Antonio Mirante a difendere i pali della Roma all'esordio in campionato, contro il Torino. Il portiere italiano ha più esperienza nella Serie A e - continua l'emittente satellitare - ...

Roma - Olsen si presenta : 'Non vedo l'ora di iniziare. Ecco il mio punto di forza' : La trattativa con la Roma mi ha reso orgoglioso, avevo sentito qualcosa già prima del Mondiale ma in quel momento pensavo soltanto a riprendermi dall'infortunio e a giocare una buona coppa del mondo. ...

Roma - Olsen : “Alisson è super ma ora ci sono io” : “Alisson? È un portiere fantastico, ha dimostrato a tutti il suo valore ma ora il club ha deciso di acquistare me e puntare su di me. Si parla molto del passaggio di testimone tra noi, nutro il massimo rispetto per lui ma ora è il momento di restare concentrato sul mio lavoro”. Così Robin Olsen, il nuovo portiere della Roma prelevato dal Copenaghen per sostituire il brasiliano. “Ho giocato in Champions -sottolinea lo ...