Roma | meno corsa e più tiri di tutti | ecco i record della prima giornata di campionato

Roma - molesta una donna in stazione. Poi romeno aggredisce gli agenti : Un romeno di 39 anni ha palpeggiato una donna mentre era in attesa del treno nell'area della stazione della fermata Torre Gaia della metro C di Roma.L'aggressore si è buttato sulla donna senza pensarci due volte e le ha toccato ripetute volte il fondo schiena. L'ennesima violenza sessuale, insomma. Ennesima violenza sessuale ai danni di una donna che è stata interrotta dagli agenti.Fortunatamente, infatti, sul posto sono arrivati tempestivamente ...

JK34 - il nuovo fenomeno della Serie A : Justin Kluivert incanta all’esordio - la Roma pronta a volare con il fuoriclasse olandese : Esordio con il botto per la Roma nella prima giornata del campionato di Serie A, importante successo per la squadra di Di Francesco contro il Torino e primi tre punti che fanno ben sperare per il proseguo del torneo. I giallorossi sono stati protagonisti di un mercato veramente importante nonostante qualche cessione importante ed il successo su un campo difficile come quello granata rappresenta già un biglietto da visita da non ...

Roma - la Fontana di Trevi come una piscina comunale : tre bagni in meno di 24 ore : Ancora bagni nella Fonta di Trevi. Incuranti di multe e controlli. In meno di 24 ore sono stati tre gli episodi in cui si è reso necessario l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma ...

Verona : mozioni anti-aborto e saluto Romano rivolto alle attiviste di 'Non una di meno' : Giovedì scorso, a Verona, si è tenuta una convulsa seduta del consiglio comunale in cui sono state proposte delle mozioni antiabortiste-pro vita. Ad avanzare una pacifica protesta nei confronti di questo atto sono state le attiviste di ''Non una di meno'', associazione femminista. Stando alla versione da loro riferita, il consigliere Andrea Bacciga avrebbe rivolto loro un saluto romano come provocazione. La mozione della Lega a Verona La mozione ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'Malcom? Non accetto le scuse del Barcellona - a meno che non ci vendano Messi' : Mentre la Roma è impegnata nell'International Champions Cup , sconfitta all'esordio 4-1 contro il Tottenham, , proprio dagli USA è tornato a parlare il presidente giallorosso James Pallotta. Lo ha ...

A Milano più costi e meno guadagni che a Roma : Che Milano sia più cara di Roma è abbastanza noto, ma ora a sorpresa dal rapporto 2018 di Ubs Price and Earnings emerge anche che in relazione al costo della vita a Milano non si guadagna poi così tanto come...

Roma - MATTEO BARBIERI 18ENNE SCOMPARSO : NUOVO APPELLO DELLA MADRE/ Tesi allontanamento sempre meno credibile? : MATTEO BARBIERI, a distanza di una settimana nessuna notizia del 18ENNE SCOMPARSO a ROMA. I genitori e gli inquirenti continuano nelle ricerche, interviene anche una sensitiva.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Roma - fermato per un controllo tira fuori la patente di un italiano - ma lui è romeno : arrestato : Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un'autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della ...

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Roma - El Shaarawy : "Quest'anno voglio almeno 10 gol" : Pensare che sono già quasi dieci anni dal suo esordio in Serie A un po' fa effetto eccome. E forse anche a lui, che il 21 dicembre 2008 calcò per la prima volta un campo della Serie A a poco più di 16 ...

Lo show di Grillo sulle buche a Roma non è piaciuto a nessuno. Nemmeno ai suoi : buche e asfalto a pezzi: la situazione del manto stradale 'molle' a Roma è un'emergenza senza tempo cui è stata già attribuita almeno una vittima: Elena Aubry, sbalzata dalla sua moto mentre percorreva la via Ostiense. Per questo i cittadini si sono muniti di vernice spray fosforescente e hanno risposto all'appello della madre di Elena, Graziella Viviano, che su Facebook ha ...

Grillo in auto per le strade di Roma : “Nemmeno una buca”. E al fotografo che lo segue : “Fatti una vita” : Beppe Grillo, il garante del M5s, ha lasciato la città di Roma dopo aver pernottato all’Hotel Forum. Su Facebook, ha pubblicato un video in cui veste i panni del “moralizzatore del traffico”, come lui stesso ha scritto. Durante l’uscita dalla Capitale, in auto, ha detto: “Non vedo nemmeno una buca“, riferendosi alle polemiche sulle strade dissestate. Poi, vedendo un fotografo (o videomaker) che lo seguiva col ...