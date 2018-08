Roma | Javier cerca il vero Pastore

Roma - ufficiale Javier Pastore : i dettagli economici dell’acquisto dal Psg : Javier Pastore è un nuovo calciatore della Roma , il trequartista sostituirà nelle idee di Di Francesco l’ormai ex Nainggolan La Roma , con un comunicato sul suo sito, ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain di Javier Pastore a fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni di euro. Con il giocatore, che vestirà la maglia numero 27, è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno ...

Roma - giornata di visite mediche per Javier Pastore : Javier Pastore, sbarcato a Roma nella giornata di ieri, sosterrà stamane le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con i giallorossi visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per Javier Pastore. Il giocatore argentino in arrivo dal Paris Saint Germain, dopo essere sbarcato ieri sera all’aeroporto di Ciampino accolto dall’entusiasmo dei tifosi giallorossi, si è presentato questa mattina poco dopo le 8 all’appuntamento ...