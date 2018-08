Roma | Estorsione a commerciante | arrestate 3 donne

romadailynews

(Di giovedì 23 agosto 2018)– A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato 3, romene, di 24, 25 e 28 anni, nullafacenti e senza fissa dimora, con l’accusa di tentataaggravata in concorso, ai danni di una connazionale, proprietaria di un esercizio commerciale. La vittima, una cittadina romena di 33 anni, da alcuni mesi aveva acquistato, in zona circonvallazione Nomentana, un supermercato, e sin da subito era stata bersaglio da parte delle 3 connazionali di ripetute minacce e appropriazioni di merce che non aveva pero’ mai denunciato. Stufa delle continue vessazioni, la scorsa sera, quando si sono presentate nuovamente nel negozio, ha trovato il coraggio di chiamare il 112. In pochi minuti i militari hanno raggiunto l’indirizzo dell’esercizio commerciale e le hanno bloccate. ...