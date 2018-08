Rimini | bagnino libera 10 meduse | preso a badilate Ultime notizie | quando un genitore dà

Rimini - bagnino libera meduse in mare e viene preso a badilate : ... bagnino libera meduse in mare e viene preso a badilate di Redazione online La vittima dell'aggressione è un bagnino «reo» di aver fatto rispettare il divieto di pescare e uccidere le meduse Cronaca ...

Rimini - BAGNINO LIBERA 10 MEDUSE : PRESO A BADILATE/ Ultime notizie : il perché del gesto del guardiaspiaggia : RIMINI , BAGNINO LIBERA MEDUSE in acqua: PRESO a BADILATE dal padre del ragazzino che le aveva raccolte. L'uomo, un 37enne, è stato denunciato per lesioni.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:19:00 GMT)

Libera 10 meduse - bagnino preso a badilate in spiaggia a Rimini : Una violenta lite in spiaggia nata a causa delle meduse. E' accaduto a Viserba, vicino Rimini dove esiste un divieto esplicito di pescare e uccidere le meduse . Un bagnino ha Liberato in acqua una ...