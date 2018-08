Ricercatori Italiani Scoprono In Egitto Il Formaggio Più Antico Del Mondo | Ha 3000 Anni

Fondazione Italiana Linfomi : un sostegno ai giovani Ricercatori Italiani in memoria di Ercole Brusamolino : Sono aperti da alcuni giorni i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione dei due premi annuali del valore complessivo di 10.000 euro, destinati a giovani ricercatori sotto i 40 anni, indetto in memoria del Dott. Ercole Brusamolino. Un bando giunto quest’anno alla quinta edizione. I due premi (del valore di 5.000 euro ciascuno) sono messi a disposizione da Fondazione Italiana Linfomi (FIL) e Fondazione Malattie del Sangue Onlus ...