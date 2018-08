Ricerca | “love story” Neanderthal-Denisova | scoperta figlia di coppia mista

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il suo nome in codice è ‘11‘, una ragazzina morta 13enne più di 50 mila anni fa nell’Eurasia orientale. Segni particolari:di una singolare ‘love story‘ della cui esistenza, già sospettata dagli esperti di evoluzione, si cercava da tempo una prova diretta. Ora è arrivata, pubblicata su ‘Nature‘ dagli scienziati del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, in Germania. L’analisi genetica di un frammento d’osso dell’adolescente, ritrovato in precedenza nella grotta disui Monti Altai della Siberia, ha svelato infatti l’identità dei suoi genitori: mamma, papà. Unadelle caverne. Era noto che l’uomo die quello difossero coesistiti in Eurasia mentre imigravano verso Est, ed erano già stati scoperti ...