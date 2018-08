Ricerca | esame agli occhi per stanare l’Alzheimer senza sintomi | lo studio

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 agosto 2018) Alzheimer, unnon invasivo permetterebbe di cogliere nella retina dell’o una spia della malattia quando ancora iclinici non sono comparsi. E’ la speranza a cui lavorano gli scienziati e un nuovodella Washington University School of Medicine a St. Louis, che ha coinvolto 30 pazienti, ne mostra le potenzialità. Usando una tecnologia simile a quella che si trova in molti studi oculistici, itori Usa sono riusciti a rilevare segnali che suggerivano l’Alzheimer in anziani asintomatici sottoposti alla tecnica. Il lavoro è pubblicato sulla rivista ‘Jama Ophthalmology’. “Questa tecnica – spiega il primo autore dello, Bliss E. O’Bryhim – potrebbe diventare uno strumento di screening che aiuta a stabilire chi dovrebbe sottoporsi a esami più costosi e invasivi per diagnosticare la malattia prima della ...