Ricerca | agricoltura in città | gli orti urbani fanno bene all’ambiente | alla società e

(Di giovedì 23 agosto 2018) Più biodiversità, meno rifiuti, miglioramento del clima, inclusione sociale, occupazione, riduzione del costo degli alimenti. Sono i tanti vantaggi che si possono ottenere ddiffusione degli. Lo certificano i primi risultati di SustUrbanFood, progetto coordinato dall’Università di Bologna e finanziato dall’Unione Europea (Marie Skolodowska-Curie Action) per studiare l’impatto dei tanti nuovi spazi agricoli che negli ultimi anni si sono fatti largo tra strade e palazzi nelled’Italia, d’Europa e in tutto il mondo. I primi esiti del lavoro disono stati da poco pubblicati in due articoli sulla rivista Sustainability. Gliorbani – rivelano itori – portano opportunità in campo ambientale, ma anche per lo sviluppo sociale ed economico. E vantaggi per il bilancio familiare: con un piccolo orto domestico, di grandezza compresa tra 10 e 20 ...