Riapre ponte Ostia-Fiumicino

Crollo ponte - Fsi : lunedì Riapre linea Genova-Milano via Mignanego : Roma, 21 ago., askanews, - Riapertura anticipata, da lunedì 27 agosto, del traffico ferroviario sulla linea Genova - Milano, via Mignanego , e dal pomeriggio di martedì 28 agosto anche su uno dei due ...

AUTOSTRADA A10 TRAFFICO LIGURIA PARALIZZATO PER CROLLO PONTE/ Live bollettino viabilità Genova : Riapre Aurelia : TRAFFICO PARALIZZATO in LIGURIA su A10 dopo PONTE Morandi crollato su AUTOSTRADA a Genova: bloccate anche A26 e A7 in tutte le direzioni. Sospesa tutta la circolazione treni: bollettino Live(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:31:00 GMT)