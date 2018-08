REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE Come aiutare il Governo a fare la scelta giusta

Lega-M5S sempre più ai ferri corti sulla REVOCA della concessione a Autostrade : Prima sottotraccia, poi sempre più esplicito. E' il 'no' che sta prendendo sempre più piede all'interno della Lega circa la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Una istanza che i 5 ...

Atlantia : Cda contrattacca su REVOCA CONCESSIONE e danni da continue dichiarazioni : Avviata una verifica sull'impatto sui titoli della holding e della sua galassia - Poco più di tre ore per esaminare una situazione straordinaria quanto il Cda convocato sull'onda della tragedia di ...

Atlantia : il cda avvia verifiche sull’impatto della lettera del Governo su REVOCA concessione : Verifica dell'impatto della lettera del Governo di avvio iter della revoca della concessione autostradale e valutazione delle esternazioni e notizie sulla società quotata a tutela dei suoi azionisti. Sono le decisioni assunte al termine del cda straordinario di Atlantia convocato per esaminare il dossier e le conseguenze del crollo del ponte sull'A10 a Genova...

Atlantia : verifiche su impatto della REVOCA della concessione : Il cda di Atlantia "ha avviato le verifiche relative all'impatto" della lettera di contestazione formulata dal Ministero dei Trasporti nei confronti di Autostrade per l'Italia, "in merito agli ...

Atlantia si difende : "Valutiamo gli effetti delle continue esternazioni su di noi". Verifiche sull'impatto finanziario della REVOCA della concessione : Il consiglio di amministrazione di Atlantia (la società che controlla Autostrade per l'Italia) ha "avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società, avendo riguardo al suo status di società quotata, con l'obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori". Lo si legge nella nota diffusa al termine del cda.La stessa nota sottolinea che in relazione alla ...

Stima Mediobanca - per REVOCA CONCESSIONE Autostrade costo Stato 22 - 2 miliardi : Mediobanca riconsidera la modalità di calcolo dell'indennità che lo Stato dovrebbe pagare ad Autostrade per l'Italia a causa della revoca anticipata della concessione e sostiene che il costo per l'Erario non sarebbe di 10,8 miliardi di euro, come affermato questa mattina in un report, ma bensì 22,2 miliardi di euro.Nel ricalcolo fatto in serata in occasione di un commento alle indiscrezioni sul possibile ingresso della Cdp, ...

Calcoli Mediobanca - per la REVOCA della concessione lo Stato pagherebbe 22 - 2 miliardi ad Atlantia : Mediobanca riconsidera la modalità di calcolo dell'indennità che lo Stato dovrebbe pagare ad Autostrade per l'Italia a causa della revoca anticipata della concessione e sostiene che il costo per l'Erario non sarebbe di 10,8 miliardi di euro, come affermato questa mattina in un report, ma bensì 22,2 miliardi di euro.Nel ricalcolo fatto in serata in occasione di un commento alle indiscrezioni sul possibile ingresso della Cdp, ...

TIRRENIA/ Dopo Autostrade - un'altra concessione in odore di REVOCA : Nel vasto settore delle concessioni di servizi pubblici di mobilità c'è almeno un altro caso controverso, Dopo quello di Autostrade: si tratta di TIRRENIA. Ce ne parla ZACCHEO(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:38:00 GMT)SPILLO TLC/ Wind-3, la balla svelata e la buona notizia per i consumatori, di ZaccheoALITALIA CON FS/ L'idea sbagliata dei treni con le ali, di U. Arrigo

Autostrade e Atlantia - doppio cda : "misure sostegno per vittime Genova"/ Ma Conte conferma REVOCA concessione : Autostrade per l'Italia e Altlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: 'fondi modesti'.

Genova - Conte : “Avanti su REVOCA concessione. Fondi da Autostrade? Pochi rispetto a utili - potrebbero quintuplicarli” : Il presidente del Consiglio ribadisce che “con la procedura di revoca della concessione ad Autostrade si va avanti”. A quasi una settimana dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera conferma la linea scelta dell’esecutivo. E non solo: sull’offerta di Atlantia di mezzo miliardo, il premier replica che “la somma stanziata è ben modesta rispetto ...

Autostrade e Atlantia - doppio cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma REVOCA concessione : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Giorgetti della Lega contro Di Maio sulla REVOCA della concessione ad Autostrade per l'Italia Spa : Uno che si è fatto da solo, laureato in economia e commercio alla Bocconi, leghista della prima ora, nonché grande amico di Fabrizio Palenzona, a sua volta grande amico di Gavio e dei Benetton, la ...

Autostrade - Giorgetti : no termini per legge REVOCA concessione : Rimini, 20 ago., askanews, - Non ci sono i termini per revocare la concessione delle infrastrutture autostradali affidate ad Autostrade per l'Italia attraverso una legge. Lo ha detto il ...

Genova - Autostrade : Salvini “votai salva-Benetton - ma Pd zitto”/ REVOCA CONCESSIONE : “ok a nazionalizzare” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso Revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:25:00 GMT)