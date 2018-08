Reigns incontra Game of Thrones in una nuova edizione del gioco dedicata alla celebre

eurogamer

(Di giovedì 23 agosto 2018)ofè unadelindie realizzato da Nerial e distribuito da Devolver Digital,all'intricato universo diof.Come riporta Rockpapershotgun, si tratta di uno spi-off volto a celebrare la serie televisiva e che uscirà per iOS, Android e PC per questo ottobre.Il prezzo sarà di 4 euro, tutto sommato un prezzo accettabile per poter esplorare i diversi dei numerosi personaggi della serie, grazie alle visioni di Melisandre. Potremo dunque impersonificare uno dei personaggi principali e prendere decisioni che cambieranno di conseguenza il destino del regno.Read more…