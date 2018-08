Regione Lazio | 1 | 9 MLN per volontariato e promozione sociale

Spazio : il Lazio si conferma una Regione d’eccellenza : “Il Lazio è una delle grandi regioni dell’aeroSpazio a livello mondiale. Sono nel Lazio industrie, centri universitari, istituzioni internazionali come l’ESA, l’Agenzia spaziale europea. Realtà che significano ricerca, tecnologia ed esportazioni. A ricordarcelo ancora una volta è stato il lancio di Aeolus, il satellite dell’Agenzia spaziale europea, decollato oggi per una missione di grande rilevanza sugli studi ...

Trasporti - Porrello (M5S) : Richiesta audizione con enti concessionari strade ed autostrade Regione Lazio : Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale, dichiara: “Ho inviato una lettera al Presidente della commissione consiliare ‘Trasporti, infrastrutture e lavori pubblici’ per chiedere che siano convocati in audizione i rappresentanti degli enti concessionari di strade ed autostrade nel territorio della Regione Lazio. La mia Richiesta è un primo passo necessario per l’apertura ...

Sanità. Regione Lazio proroga esenzione per comuni colpiti sisma : Sanità – Regione Lazio – “La Regione Lazio ha prorogato con un decreto del commissario ad acta al 31 dicembre 2018 le disposizioni in merito all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto. Si tratta nello specifico dei comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa”. Lo comunica in una nota l’assessorato alla ...

La Regione Lazio con la legge sugli spettacoli dal vivo riconosce - valorizza e sostiene le Rievocazioni Storiche : Un segmento importante dello spettacolo dal vivo è costituito dalle Rievocazioni Storiche in costume di origine medievale e rinascimentale, valorizzate all'art.11 della legge sugli spettacoli dal ...

Crollo Genova - Regione Lazio : domani bandiere a mezz'asta : Roma, 17 ago., askanews, - In segno di lutto per le vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova e di rispetto nei confronti delle tante famiglie coinvolte in questa tragedia, la Regione Lazio terrà ...

Roma. Campidoglio - concessione da Regione Lazio arrivata il 20 giugno : Roma. Campidoglio, concessione da Regione Lazio arrivata in uffici Roma Capitale il 20 giugno. Roma – “La concessione da parte della Regione Lazio per realizzare l’area Tiberis è arrivata agli uffici di Roma Capitale il 20 di giugno. Fino a quella data ci sono stati solo pareri e non atti formali. Nonostante ciò, il nostro impegno è stato massimo per realizzare l’area attrezzata che era stata promessa alla città” lo ...

Regione Lazio : ‘Tiberis’ - lavori possibili per Comune già dal 16 aprile : Roma – “Le allucinanti affermazioni di Virginia Raggi riguardanti la Regione Lazio relative alla realizzazione della spiaggia Tiberis sono assolutamente prive di fondamento”. Cosi’ in una nota della Regione Lazio. “La Regione Lazio, gia’ il 16 aprile – appena 4 giorni dopo la richiesta del Comune e nelle more della concessione che e’ stata concessa il 4 giugno – aveva formalmente consegnato ...

Casamonica : Regione Lazio - riconsegnato immobile occupato da clan : Un alloggio popolare sottratto dai Casamonica al legittimo assegnatario è stato riconsegnato questo pomeriggio. La vicenda inizia nel 2007, quando l'alloggio viene tolto all'assegnatario da Peppe Casamonica e successivamente destinato a diventare residenza anagrafica di Tamara Aceti e Concetta Casamonica. Con un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, coordinata dalla Procura Distrettuale ...

Blasi (M5S) : Regione Lazio risponda su istanze ricerca geotermia : Roma – “Attendo ormai da oltre un mese dalla Giunta Zingaretti ad un’interrogazione depositata lo scorso 27 giugno sullo stato dell’arte delle istanze di permesso di ricerca nella Regione Lazio. Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico si apprende che alla data del 30 marzo 2016 esistono 25 richieste di permesso di ricerca e 8 autorizzazioni alla ricerca di risorsa geotermica ai fini dello sfruttamento energetico per la media ed ...

Regione Lazio : Mezzo milione per spettacoli valorizzazione patrimonio culturale : Roma – Musica, danza e teatro per valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del territorio. La Regione Lazio ha indetto un nuovo avviso pubblico per stanziare 500mila euro destinati ad attivita’ di spettacolo dal vivo da realizzare in sei ambiti territoriali: Citta’ d’Etruria (necropoli etrusche di Cerveteri-Tarquinia, Parco archeologico di Vulci, siti di Pirgy e di Veio), ...

Regione Lazio : Angelini in Consiglio al posto di Palozzi - protesta FDI-LEGA : Roma – Con 45 voti a favore e un astenuto, l’Aula del Consiglio regionale ha approvato la convalida degli eletti e con 45 favorevoli la sospensione temporanea di Adriano Palozzi da consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio e il subentro (come consigliere) di Roberta Angelilli, prima dei non eletti di Forza Italia nella circoscrizione della provincia di Roma. Dopo il voto e subito prima dell’inizio delle procedure per ...

La Regione Lazio dichiara la Casa delle Donne luogo di interesse pubblico : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , scende in campo contro la chiusura della Casa Internazionale delle Donne di Roma. 'Una città non è solo palazzi, ponti o strade, ma ha anche un'...

Concorsi pubblici per categorie protette : bando dalla Regione Lazio : Tra i Concorsi pubblici in scadenza ad agosto, precisamente in questo caso giovedì 23, segnaliamo quello indetto dalla Regione Lazio con un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio: trattasi di un concorso pubblico riservato a categorie protette, dunque a lavoratori con un certo grado di disabilita', volto alla selezione con relativa assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time di ben 55 assistenti di area ...

Regione Lazio : Consegnati nuovi appartamenti Ater a Grottaferrata : Roma – “L’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, ha consegnato questa mattina 3 nuovi appartamenti Ater nel Comune di Grottaferrata. L’intervento e’ stato attuato con un finanziamento previsto dalla delibera regionale 419/2014, con l’obiettivo di aumentare la disponibilita’ di alloggi sociali nel patrimonio abitativo Ater della provincia ...