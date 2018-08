Regina e Re del prestito Atalanta per la coppa Mbappè per il Real Madrid

Aretha Franklin - scontro sull'eredità : la Regina del soul non ha lasciato un testamento : Aretha Franklin non ha lasciato un testamento. Lo rivelano i media Usa, sottolineando che i quattro figli hanno presentato un documento dicendosi parti interessate alla sua eredità, mentre la nipote ...

Beata Vergine Maria Regina/ Santo del giorno - il 22 agosto si celebra la patrona del Patriarcato latino : Il 22 agosto di celebra la Beata Vergine Maria Regina che è la patrona del Patriarcato latino di Gerusalemme e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 03:19:00 GMT)

Madonna nella bufera per l'omaggio alla Regina del soul : "Per lei solo 30 secondi" : La morte della regina del soul Aretha Franklin ha lasciato il segno nel mondo della musica. Decine cantanti italiani e non hanno fatto tributi in suo onore. O almeno hanno scritto parole per ricordarla. Ma in alcuni casi si sono sollevate vere e proprie polemiche. Dopo Giusy Ferreri, finita nel tritacarne mediatico per non aver imparato a memoria Think, nel mirino della rete ci è finita Madonna.La star americana, infatti, ha tenuto un lungo ...

“Kate non la prenderà affatto bene”. L’ultima ‘scelta’ della Regina fa infuriare tutti. Per Elisabetta nessun dubbio. E Meghan se la gode… : È una di quelle evenienze alle quale non si vuole pensare. Ma se c’è una cosa certa nella vita, beh, questa è la morte. Belli obrutti, ricchi o poveri, l’unica cosa che ci accomuna, tutti, è appunto il fatto di dipartire prima o poi. Così è e sarà anche per la nonna del mondo intero: la regina Elisabetta. E sono in tanti a chiederselo: cosa succederà quando si fermerà il cuore della “donna del secolo”? Mentre le voci sulla salute della ...

Barack Obama s'inchina alla Regina Aretha : "Ci ha dato idea del divino" : "Ci ha dato un'idea del divino ogni volta che cantava". Anche Barack e Michelle Obama hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Aretha Franklin. In un comunicato congiunto, l'ex coppia presidenziale ha detto che la cantante ha "definito l'America".Nel ricordare Aretha Franklin, Barack e Michelle Obama hanno usato immagini particolarmente evocative, fino ad affermare che nella sua voce si poteva sentire la storia degli Stati Uniti, ...

Aretha Franklin - la Nasa dedica un asteroide alla Regina del soul - : Su Twitter l'annuncio dell'omaggio alla cantante afroamericana vincitrice di 21 Grammy Awards in carriera nel mondo della musica

Madonna - la Regina del pop festeggia i 60 anni a Marrakesh : la passeggiata nel souk dove fu girato Sex and the City 2 : Madonna, che ha compiuto 60 anni il 16 di agosto, sta trascorrendo le vacanze in Marocco. Il giorno del suo compleanno, è stata vista passeggiare nel souk di Marrakesh, dove nel 2009 vennero girate alcune scene di Sex and the City 2, circondata dalle guardie della sicurezza privata e dalla polizia locale. L'articolo Madonna, la regina del pop festeggia i 60 anni a Marrakesh: la passeggiata nel souk dove fu girato Sex and the City 2 proviene da ...

Addio alla Regina del soul Aretha Franklin : la NASA le dedica un asteroide : Omaggio ad Aretha Franklin dalla NASA: alla regina del soul, scomparsa ieri, è stato dedicato l’asteroide 249516 Aretha. “Siamo rattristati dalla perdita di Aretha Franklin” scrive l’Agenzia spaziale su Twitter. “L’asteroide 249516 Aretha, scoperto dalla nostra missione NeoWise e intitolato alla regina del soul, per commemorarla continuerà a orbitare oltre Marte“. L’asteroide del diametro di circa ...

Morta Aretha Franklin - la Regina del soul aveva 76 anni : Ha attraversato oltre cinque decenni di musica. Ha abbracciato le tante anime della black music dal Gospel al Jazz, dallo Spiritual al Rhythm & Blues fino al pop più elegante. Aretha...

È morta Aretha Franklin - la Regina del soul : Per Aretha Franklin, che ci ha lasciato in queste ore ma da giorni era attaccata a macchine che ne tenevano in vita il corpo mentre la mente era già altrove (dai tweet di qualche agenzia si stentava a credere quando si leggeva «è vigile e ride alle battute»), è difficile trovare parole di commiato. Aretha Franklin the Queen of Soul, la regina di tu...

ARETHA FRANKLIN/ Una piccola preghiera per la Regina del Soul : ARETHA FRANKLIN è morta ieri all'età di 76 anni, la Regina del Soul. È stata l'interprete dei sentimenti e del cuore di ogni uomo in ogni latitudine del pianeta. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 06:09:00 GMT)ROF 2018/ La chiave "moderna" fa trionfare il Barbiere di Siviglia a Pesaro, di G. PennisiLETTERA/ Morte del cd? Non lasciateci solo note liquide, ridateci la cultura dell'ascolto, di C. Candiani

Un tweet per la Regina del Soul : Tim Cook rende omaggio ad Aretha Franklin - : La sua voce continuerà a sollevarci, attraverso la musica che ha donato al mondo. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e ai fan di tutto il mondo. Prendi la sua mano, Signore, e ...

Addio a Aretha Franklin - Regina del soul e icona dei diritti civili : Aveva 76 anni ed era malata da diversi anni. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate e la famiglia aveva chiesto di pregare per lei - Grave lutto nel mondo della musica. E' morta Aretha Franklin. La regina del soul aveva 76 anni si è spenta nella sua casa di Detroit, dopo una lunga malattia. Nei giorni scorsi la famiglia aveva chiesto a tutti di ...

E' morta Aretha Franklyn - la Regina del soul : Oggi ci ha lasciato una delle più grandi voci femminili di tutti i tempi: dopo anni di lotta contro un cancro al pancreas, anni in cui non ha mai smesso di cantare e scherzare, è morta Aretha Franklyn, la Regina indiscussa della musica soul. Aveva 76 anni e negli ultimi mesi era dimagrita al punto di perdere oltre 40 chili: da qualche giorno i famigliari e gli amici si erano riuniti nella sua casa di Detroit per starle vicino negli ultimi giorni ...