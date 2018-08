Regeni | lettera di 200 accademici inglesi | “No a partnership con l’Egitto Università e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 agosto 2018) Pur di svolgere attività accademica e aprire campus in Egitto, “sembrano avere dimenticato Giulio” e “chiudono un occhio” di fronte agli abusi sui diritti umani in quel Paese. È l’atto di accusa che un gruppo di 200 professori universitari di punta in Gran Bretagna ha rivolto ad alcuni loro colleghi e ai tentativi del governo raggiungerefrabritanniche ed egiziane, scrivendo unadal titolo ‘I cinici legami delledel Regno Unito mettono il profitto davanti ai diritti umani’ che poi è stata inviata al quotidiano Guardian. Un testo in cui viene ricordato che il ricercatore friulano solo due anni fa, quando era studente a Cambridge, “è stato rapito, torturato e ucciso mentre faceva ricerca al Cairo”. L’Italia esattamente a metà agosto di un anno fa rimandava al Cairo ...