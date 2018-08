Reef Break | Poppy Montgomery star del nuovo crime drama

ilnotiziangolo

(Di venerdì 24 agosto 2018)riporta in Tv l’attrice. La ABC ha appena ordinato 13 episodi della nuova serie, che produrrà al fianco di M6. L’artista sarà protagonista ed executive producer, oltre che creatrice in coppia con Ken Sanzel. Quest’ultimo sarà invece anche showrunner.promette azione, seduzione e furti:interpreterà una ladra.è prevista per l’estate 2019 Dovremo attendere ancora a lungo prima di assaporare le puntate della nuova serie Tv. Ogni episodio avrà la durata di un’ora e nasce da un’idea della protagonista, che vedremo nei panni della ladra Cat Chambers. Una donna che è riuscita a trasformare la propria vita in un successo positivo: oggi governatore di un’isola paradisiaca nel Pacifico, farà fatica a mettere da parte il suo carattere spericolato e carismatico. Il ...