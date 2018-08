Recuperare file cancellati Mac

Phoenix File Rescue : Recuperare file in pochi minuti : Per la nostra rubrica “Recensioni” abbiamo in analisi Phoenix file Rescue , uno dei software di recupero dati più semplici e intuitivi. Analisi Preliminare Phoenix file Rescue è uno dei tanti programmi prodotti e commercializzati dalla AMS Software. Il file d’installazione pesa meno di 30MB e il software viene installato in breve tempo. All’esecuzione del programma ci verrà chiesto di inserire la chiave di licenza o di comprarne una. Oltre alla ...

Come Recuperare file Word non salvato : Come recupero un file Word non salvato? È la domanda che spesso si pongono in molti dopo aver speso ore e ore a lavorare su un importante documento. Molte volte capita che il programma con cui si sta scrivendo (che può essere Microsoft Word o magari LibreOffice Writer) si blocchi improvvisamente. Ciò porta alla cancellazione dell’intero contenuto se non viene salvato. Molti di voi non saanno, però, che con pochi e semplici click avrete la ...