Real Madrid | scacco al PSG | assalto a Mbappè o Neymar entro 7 giorni

Calciomercato Real Madrid - si tenta il colpo di coda : i nomi per l’attacco dei Blancos : L’inizio di stagione in casa Real Madrid non è stato entusiasmante, sconfitta in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid, si fa sempre di più sentire l’assenza di Cristiano Ronaldo ed il club sta lavorando ancora sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Secondo As, ‘Mbappè è ancora possibile’, grazie all’Uefa, il PSG infatti potrebbe ricevere una sanzione per la violazione delle regole del Fair Play ...

Daily Mirror : 'Hazard - il Real Madrid è pronto all'assalto' : LONDRA, Inghilterra, - Il nome di Eden Hazard continua a capeggiare sui giornali britannici. Ieri si leggeva di un Sarri quanto mai volenteroso di blindare il belga, oggi invece il 'Daily Mirror' ...

Real Madrid - 8 giorni per ‘dimenticare’ Cristiano Ronaldo : l’Uefa avvicina Mbappè - resta vivo il sogno Neymar : Mancano 8 giorni alla conclusione del calciomercato in Spagna e il Real Madrid non ha ancora piazzato il colpo in grado di sostituire Cristiano Ronaldo: restano vivi gli obiettivi Mbappè e Neymar L’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto tecnico, di personalità e d’immagine che il Real Madrid non è ancora riuscito a colmare. Premesso che sostituire quello che è considerato da molti il miglior calciatore della storia, non è di ...

Inghilterra - Real Madrid pronto all'assalto finale per Hazard : Secondo il Daily Mirror il Real Madrid starebbe preparando un'offerta finale per il belga Eden Hazard prima che il mercato si chiuda in Spagna. Secondo il quotidiano inglese, il Chelsea continua a ...

Real Madrid - assalto al Psg : Mbappé o Neymar per colmare il vuoto lasciato da Ronaldo : A sinistra Neymar, a destra Kylian Mbappé Poco più di una settimana per piazzare il colpo "galactico" e placare i crescenti malumori della piazza. A Madrid, secondo quanto rilancia la stampa iberica, ...

Calciomercato - Neymar o Mbappè : la strategia del Real Madrid per arrivare a una stella del Psg : In Spagna c'è grande fermento per le ultime battute del Calciomercato. La finestra estiva terminerà il 31 agosto a mezzanotte e i grandi quotidiani pensano che il Real Madrid, orfano di Cristiano ...

Regina e Re del prestito. Atalanta per la coppa. Mbappè per il Real Madrid : Addio vecchio prestito, metodo tanto caro ai club per cercare di valorizzare questo o quel calciatore; e benvenuto ad una nuova arma, utile per venire incontro alle esigenze richieste da sua maestà il fair play finanziario e camuffare un acquisto in un prestito, perché il nome alla fine non cambia: l'approdo di Higuain al Milan serva come singolo esempio, ma potremmo citarne tanti. Pochi soldi da sborsare, acquisti che gravano su più bilanci e ...

Calciomercato Real Madrid - Rodrigo sostituto di CR7? Lopetegui lo vuole - il club ci pensa ma ha dubbi : Sostituire Cristiano Ronaldo, non il compito più semplice del mondo per il Real Madrid. Perso il campione portoghese, trasferitosi alla Juventus nell'ambito del colpo di Calciomercato del secolo, in casa madrilena le ultime ore di trattative sono roventi. ...

Real Madrid - dalla Spagna : il PSG non riscatta Mbappè? Real pronto all’affondo : PSG NON riscatta MBAPPè- Il PSG potrebbe non riscattare Mbappè dal Monaco al costo di 180 milioni di euro a causa di alcuni problemi legati al Fair Play finanziario. Questo ciò che riportato i colleghi spagnoli di “Chiringuito“, quotidiano che seguì molto da vicino anche il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come si legge, […] L'articolo Real Madrid, dalla Spagna: il PSG non riscatta Mbappè? Real pronto ...

Lewandowski chiude al Real Madrid : 'Mai più guerra al Bayern Monaco - ecco perché volevo andarmene' : Il figliol prodigo è tornato all'ovile e ora non vuole più andarsene: finita la guerra tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski , che rompe il silenzio e racconta a Sport Bild la verità sulla turbolenta estate, chiudendo definitivamente la porta al Real Madrid . L'attaccante polacco spiega: 'Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo nessuna ...

Real Madrid - nuovo prestito per Odegaard : è stato ceduto al Vitesse : ... necessario per proseguire nel proprio percorso di crescita e dimostrare al Real Madrid di meritare un'opportunità concreta in una delle squadre più prestigiose del mondo. Calciomercato, tutti i ...

Zoff : 'Juve più forte del Real Madrid. Hamsik regista sì. E sull'Inter...' : Dino Zoff, storico portiere di Juve e nazionale, campione del mondo a Spagna '82, ha parlato ai microfoni di Rmc Sport: 'Non credo che l'attuale squadra di Allegri sia meno qualitativa del Real Madrid, anzi credo sia più forte sulla carta. Ma ciò non significa che vincerà. Dybala può giocare come Isco e aiutare ...

Modric-Inter : "Mai contattati"/ Smentita del croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA : Luka Modric-Inter: "Mai contattati". La Smentita del centrocampista croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA per aver trattato il calciatore.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Inter - Real Madrid beffato : la rivelazione di Modric - avrebbe contattato lui i nerazzurri : Uno dei tormentoni dell'ultimo mese della sessione estiva di Calciomercato è stato quello riguardante il possibile trasferimento di Luka Modric all'Inter. Inizialmente sembravano solo voci di corridoio, ma con il passare dei giorni la trattativa è diventata sempre più concreta e il giocatore ha fatto di tutto per liberarsi dal Real Madrid. L'ultimo incontro tra il giocatore, il suo entourage e il patron del Real, Florentino Perez, è andato in ...