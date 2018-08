Quei blocchi di cemento che pesavano sul ponte Morandi

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il fattore "peso" sulla tragedia di Genova potrebbe essere determinante. Dai rilievi effettuati suldopo il crollo è subito emerso che la struttura non poteva più sostenere il flusso di traffico presente sul. E così di fatto adesso emerge un altro elemento che potrebbe spiegare le cause del crollo che è costato la vita a 41 persone. Come spiega il Fatto, la rottura del tirante e la conseguente caduta del pilone 9 potrebbero essere legate ad un appesantimento della struttura dovuto all'uso delle barriere inpresenti nel tratto che è crollato. E un ingegnere sempre al Fatto spiega quali possano essere state le conseguenze della presenza dei new jersey sul: "Le moderne protezioni arrivano a pesare 600 chili al metro lineare (cioè 1,2 tonnellate nelle due direzioni).Moltiplicate per i 1.172 metri delpotrebbero significare fino a 1.500 tonnellate ...