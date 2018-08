Qualificazioni ATP US Open – Azzurri a caccia del main draw | ok Giustino | Travaglia e

Tennis – ATP Kitzbuehel : debutto ok per Sonego nelle Qualificazioni - l’azzurro batte Haim in tre set : Nel primo turno di qualificazione al main draw di Kitzbuehel, Sonego stende in tre set l’austriaco Haim Esordio sofferto ma vincente per Lorenzo Sonego nelle qualificazioni del torneo Atp 250 di Kitzbuehel (terra, montepremi 501.345 euro). Il 23enne torinese, numero 124 del ranking mondiale, al primo turno si è imposto con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 sull’austriaco Matthias Haim, numero 460 Atp, in tabellone grazie ad ...