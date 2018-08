Protezione Civile | Borrelli | “Abbiamo un buon sistema di previsione e allertamento | ma

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il crollo del ponte Morandi a Genova ha mostrato “che abbiamo delle infrastrutture fragili e anche datate per le quali c’e’ bisogno di un piano nazionale per garantire un attento monitoraggio e un’adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria“: lo ha dichiarato in un’intervista a QN il capo della, Angelo. “Dobbiamo fare in modo che tutti siano messi in condizione di sapere se c’e’ una emergenza in corso e possano prendere le adeguate misure di auto. Vogliamo che non si ripetano morti come quelli delle gole del Raganello, di Livorno, di Soverato“. “Abbiamo undi, ma bisogna migliorare sull’ultimo miglio, sulla comunicazione ai cittadini. Serve una piattaforma per mandare messaggi di, meteo o no, proprio come accade in altri ...