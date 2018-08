Pronostico e Probabili Formazioni Arsenal-West Ham United | Premier League 25-08-2018

Pronostico e Probabili Formazioni Wolverhampton-Manchester Ciy - Premier League 25-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Wolverhampton-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Wolves con la formazione titolare; Cityzens che dovranno fare a meno di Bravo e De Bruyne. L’anticipo della 3^giornata di Premier League mette di fronte al Molineaux Stadium i padroni di casa del Wolverhampton e il Manchester City. Come arrivano Wolverhampton e Manchester City? Wolves che vengono dalla sconfitta rimediata nella scorsa ...

Pronostico e Probabili Formazioni Huddersfield Town-Chelsea - Premier League 11-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield Town-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Terriers con il solito 4-4-2, Blues con Jorginho titolare al suo debutto in campionato. Il primo sabato di Premier League vede il Chelsea del nuovo manager Maurizio Sarri debuttare al John Smith’s Stadium contro i padroni di casa dell’Huddersfield Town. Come arrivano Huddersfield Town e Chelsea? Terriers che partono con l’obiettivo ...

Pronostico e Probabili Formazioni Newcastle United-Tottenham - Premier League 11-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Probabile debutto per Rondòn nei Magpies, Spurs con il solito modulo. Il sabato della nuova stagione di Premier League si apre con la sfida del St James’ Park tra i padroni di casa del Newcastle United e il Tottenham. Come arrivano Newcastle United e Tottenham? Magpies che arrivano alla 1^giornata di campionato con il morale non alto. Benitez ...

Pronostico e Probabili Formazioni Manchester United-Leicester City - Premier League 10-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Leicester City, Premier League 2018/2019, Ore 21.00: Debutto ufficiale per il neo acquisto Fred, nelle Foxes Vardy supportato dal terzetto. Il match che dà il via alla nuova stagione di Premier League vedrà di scena all’Old Trafford la sfida che mette di fronte i padroni di casa del Manchester United e il Leicester City. Come arrivano Manchester United e Leicester City? I Red Devils hanno ...