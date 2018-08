: Ponte crollato a Genova, Toti incontra Autostrade #pontemorandi - MediasetTgcom24 : Ponte crollato a Genova, Toti incontra Autostrade #pontemorandi - Agenzia_Ansa : #Genova, consegnate le prime cinque case agli sfollati per il crollo di #ponteMorandi. #Conte telefona a Toti, ab… - SkyTG24 : #UltimOra Crollo ponte #Genova, #Toti: situazione in continuo aggiornamento, 20 le vittime accertate ma saranno di… -

"Autostrade ha la titolarità e la responsabilità dei lavori di, ma da un punto di vista politico,che prenda in considerazione la disponibilità di un colosso come Cdp data la qualità e quantità di tecnologia delle aziende che ci sono dentro". Lo ha detto il commissario per l'emergenza diMorandi,, durante un sopralluogo ad Ansaldo Energia con gli Ad di Fincantieri e Cassa depositi e prestiti Bono e Palermo.