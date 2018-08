Ponte sulla Marzamemi - Portopalo è ' osservato speciale'

Ponte Morandi : l'ironia macabra di Charlie Hebdo sulla tragedia di Genova : L’ironia macabra di Charlie Hebdo si abbatte sul crollo del Ponte Morandi di Genova. sulla copertina del periodico satirico francese campeggia una vignetta che mostra il Ponte Morandi spezzato con un’auto appena precipitata tra le macerie e un immigrato che spazza i detriti dal suolo: "Costruito dagli italiani pulito dai migranti" è il commento che correda la vignetta.Si apre così il numero 1361 del settimanale satirico, divenuto famoso in ...

Ponte della Scafa : aggiornamenti sulla chiusura : “Si è appena concluso il tavolo tecnico convocato con la massima urgenza da Astral SpA, che ha visto coinvolti Regione Lazio, Comune di Roma, X Municipio, Città Metropolitana, Aeroporti di Roma, Anas, Roma Servizi per la Mobilità, Cotral, Comune di Fiumicino e Capitaneria di Porto, all’esito del quale sono state concertate le prime azioni da intraprendere per ridurre i disagi degli utenti, sia con riferimento ai mezzi di soccorso che al ...

Crollo Ponte Morandi - l’annuncio di Autostrade : “Pedaggio gratis sulla rete genovese” : Autostrade per l'Italia ha annunciato che a partire dalle 11 di lunedì 20 agosto non si dovrà pagare alcun pedaggio per il transito sulla rete stradale genovese in seguito al Crollo del ponte Morandi. Chi ha pagato dal 14 agosto in poi potrà chiedere e ottenere il rimborso. gratis anche la tratta della linea metropolitana tra Brin e Dinegro.Continua a leggere

Crollo Ponte Genova - Autostrade per l’Italia : pedaggio gratuito sulla rete intorno alla città : Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest – Genova Bolzaneto, Genova Prà – Genova Aeroporto, Genova Prà – Genova Pegli, Genova Pegli – Genova Aeroporto. Inoltre, ...

Ponte Genova - la Procura punta sulla mancanza di monitoraggio continuo : punta sulla mancanza di un monitoraggio continuo della struttura l’inchiesta della Procura di Genova sul crollo del viadotto Polcevera. Lo ha detto chiaramente il Procuratore capo,...

BENEVENTO - CHIUSO IL ‘SUO’ Ponte MORANDI/ Ultime notizie - i lavori più recenti sulla struttura nel 2015 : PONTE MORANDI CHIUSO a BENEVENTO: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:44:00 GMT)

Ponte Morandi - parla la testimone : “Ho visto i tiranti spezzarsi - poi sono caduti sulla carreggiata. Tutto in 15 secondi” : “Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l’hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata”. È il racconto di Maria Marangolo, che al momento del crollo del Ponte Morandi si trovava ad una fermata dell’autobus in via Fillak. Era il 14 agosto e a Genova si è verificata la più inaspettata delle tragedie: 38 le persone morte. Marangolo, infermiera della Asl genovese, ricorda ...

"Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l'hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata". A parlare è Maria Marangolo, infermiera della Asl genovese, che la mattina del 14 agosto si trovava in via Fillak, a una fermata dell'autobus, e ha assistito al momento al Crollo di ponte Morandi. "Erano le 11,36, perché ho ancora il messaggio di richiesta di aiuto che ho inviato ...

Crollo Ponte Genova - Toninelli : “Entro 15 giorni la relazione di Autostrade sulla manutenzione” : “‘Il mio ministero ha chiesto formalmente ad Autostrade per l’Italia di fornire entro 15 giorni una dettagliata relazione, per dimostrarci se e come ha agito, in merito alla manutenzione del Ponte Morandi, secondo gli oneri e gli obblighi che gli competono come ente gestore di quel tratto di autostrada”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, su Facebook. L'articolo Crollo Ponte ...

Ponte Morandi - si indaga sulla rottura di un tirante : "È ipotesi seria" : La commissione dei Trasporti e delle Infrastrutture ha cominciato la sua indagine e la sua ispezione per capire come sono andate le cose in quel 14 agosto quando il Ponte Morandi è crollato causando la morte di 38 persone. Uno dei membri della commissione è il professor Antonio Brencich, docente dell'Università di Genova. Dopo un breve soprallugo sul luogo del disastro, Brencich ha avanzato un'ipotesi sulla causa del crollo: "La rottura di uno ...

Genova - la prima ipotesi sulla causa del crollo : ?«Così è collassato il Ponte Morandi» : La rottura di uno strallo «è un'ipotesi di lavoro seria». Così Antonio Brencich, docente dell'università di Genova e membro della commissione dei Trasporti e...

Terremoto Molise : osservato speciale un piccolo Ponte sulla SS647 : In merito alle scosse di Terremoto che si sono verificate nella serata di ieri in Molise, “stiamo facendo controlli sul viadotto che sovrasta la diga del Liscione, ma quello interessato da verifiche piu’ approfondite, in quanto appare fuori squadra, e’ un piccolo ponte tra Palata e Guardialfiera, sulla statale 647 Bifernina. Stiamo aspettando che arrivi una speciale attrezzatura per verificare le reali condizioni della ...

