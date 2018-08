Ponte Morandi - Toti : Autostrade consideri la disponibilità di Cdp - : Prevista per le 18 la riunione tra il governatore ligure e il gruppo dopo la richiesta dell'abbattimento dei monconi restanti e l'allarme degli ispettori Mit. Intanto il Cda di Atlantia ha avviato le ...

Genova - incontro Regione-Autostrade per abbattere Ponte Morandi/ Ultime notizie Fincantieri “ok ricostruzione” : ponte Morandi Genova, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Primi indagati e tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:03:00 GMT)

L'ad di Fincantieri Bono : "Possiamo rifare il Ponte Morandi - ma nessuno ce lo ha chiesto" : "Fincantieri è in grado di ricostruirlo il Ponte, ma nessuno per il momento ce lo ha chiesto". Lo ha detto L'ad di Fincantieri Giuseppe Bono, in visita allo stabilimento di Ansaldo Energia che è stato sfiorato dal crollo di Ponte Morandi. Assieme a lui anche l'a.d. di Cassa Depositi e Prestiti, Palermo, l'a.d. di Ansaldo Energia Zampini e il governatore ligure Giovanni Toti."Fincantieri ha tutte le capacità e le conoscenze ...

Bono : "Fincantieri può rifare il Ponte Morandi - ma nessuno ce lo ha chiesto" : "Fincantieri è in grado di ricostruirlo il Ponte, ma nessuno per il momento ce lo ha chiesto". Lo ha detto l'Ad di Fincantieri Giuseppe Bono, in visita allo stabilimento di Ansaldo Energia che è stato sfiorato dal crollo di Ponte Morandi."Fincantieri ha tutte le capacità e le conoscenze per costruire un'opera di questo genere - ha spiegato Bono - ne stiamo facendo quattro in Belgio".Genova, il momento del crollo del Ponte ...

Genova - Ponte Morandi : almeno 10 indagati/ Ultime notizie - primi avvisi di garanzia - Toti : "Va abbattuto" : Genova, ponte Morandi: 'è pericolante, abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie: Toti, 'da Autostrade aspetto chiarimenti'. Attacco Anac.

Ponte Morandi Genova - il video inedito della Polizia appena dopo il crollo : La Polizia di Stato ha pubblicato su Instagram le inedite e drammatiche immagini girate dalla Polizia scientifica nei momenti immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi a Genova. Decine e decine sono i mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e dei soccorritori intervenuti quella tragica mattina del 14 agosto. --Cade a dirotto la pioggia sopra i veicoli, le macerie e i blocchi di cemento del viadotto. Le operazioni di soccorso iniziano ...

Genova - Ponte Morandi : almeno 10 indagati/ Ultime notizie - primi avvisi di garanzia - Toti : “Va abbattuto” : Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Ponte Morandi - primi indagati : dieci dirigenti di Autostrade e Mit nel mirino dei pm : dal nostro inviato GENOVA Questione di giorni se non di ore. La procura di Genova ha deciso di accelerare le iscrizioni al registro degli indagati per il crollo del viadotto Morandi con il suo carico ...

Ponte Morandi e Ilva hanno in comune una cosa : lo stato gangster : Roma. La tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova e la lunga crisi industriale dell’Ilva di Taranto sono due problemi molto diversi, ma che mostrano alcune linee comuni di azione del governo nei confronti delle controparti, Autostrade e ArcelorMittal. La strategia dell’esecutivo gialloverde si

Ponte Morandi - forte corrosione del pilone a ridosso delle case. Toti : «Autostrade decida cosa fare» : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

"Abbattere i tronconi del Ponte Morandi" : Dovranno essere abbattuti i tronconi di ponte Morandi. La Commissione ispettiva del Mit incaricata delle verifiche tecniche dopo il crollo nella sua relazione tecnica non fa riferimento ad altre ...

Ponte Morandi - 48 ore per decidere : abbattimento o messa in sicurezza : Ponte Morandi, 48 ore per decidere: abbattimento o messa in sicurezza L'allarme del prefetto: "Il pilone 10 è corroso: il rischio crollo è 4 su 5". Toti, commissario per l'emergenza, chiede ad Autostrade di intervenire entro due giorni. La Commissione Mit: "Pila 10 messa peggio di quella già crollata. Tronconi da ...

Crollo Ponte Morandi - trovati vivi dopo 8 giorni due gattini : “Si chiameranno Brooklyn” : Due gattini sono stati salvati dai vigili del fuoco durante le operazioni di sgombero dell'area interessata al Crollo del ponte Morandi a Genova. Entrambi sono già stati adottati con il nome di Brooklyn, come i genovesi chiamano il ponte crollato la settimana scorsa. Toti: “Anche questo è un piccolo segnale di speranza”.Continua a leggere

Ponte Morandi - gattini salvati dalle macerie dopo 8 giorni : VIDEO : Ponte Morandi, gattini salvati dalle macerie dopo 8 giorni: VIDEO Una coppia di piccoli felini è stata ritrovata nei resti di un capannone dai Vigili del fuoco. Entrambi sono stati ribattezzati "Brooklyn", nome con cui molti genovesi chiamavano il viadotto crollato Parole chiave: ...