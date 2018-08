Ponte Morandi | l' ironia macabra di Charlie Hebdo

blogo

: Lui è Federico. Era in ferie ma invece di andare al mare ha distribuito ai soccorritori del crollo di ponte Morandi… - GiovanniToti : Lui è Federico. Era in ferie ma invece di andare al mare ha distribuito ai soccorritori del crollo di ponte Morandi… - Radio105 : Il crollo del ponte Morandi a Genova ha profondamente colpito @MetaErmal ??? #ErmalMeta #Genova #PonteMorandi - poliziadistato : Le inedite e drammatiche immagini girate dalla #poliziascientifica a #Genova nei momenti immediatamente successivi… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Aggiornamento - Sulla vignetta black humor direlativa al crollo del, il vice ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Edoardi Rixi non le manda a dire. Il settimanale satirico secondo l'esponente di governo: "E' senza vergogna e riesce a superare ogni limite nel cattivo gusto. Questa sarebbe satira? Per me c'è solo una parola: SCHIFO".Il giornale francese #è senza vergogna e riesce a superare ogni limite nel cattivo gusto. Questa sarebbe satira? Per me c'è solo una parola: SCHIFO. ##Genova pic.twitter.com/QF1ifIYFM8— Edoardo Rixi (@edorixi) August 23, 2018 L’disi abbatte sul crollo deldi Genova. Sulla copertina del periodico satirico francese campeggia una vignetta che mostra ilspezzato con un’auto appena precipitata tra le macerie e un immigrato che ...