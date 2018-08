Ponte Morandi | grave degrado anche nel lato ovest

Crollo Ponte Morandi - Procura : "Grave degrado precedente a tragedia - nessun indagato" : ...

Ponte Morandi : l'ironia macabra di Charlie Hebdo sulla tragedia di Genova : L’ironia macabra di Charlie Hebdo si abbatte sul crollo del Ponte Morandi di Genova. sulla copertina del periodico satirico francese campeggia una vignetta che mostra il Ponte Morandi spezzato con un’auto appena precipitata tra le macerie e un immigrato che spazza i detriti dal suolo: "Costruito dagli italiani pulito dai migranti" è il commento che correda la vignetta.Si apre così il numero 1361 del settimanale satirico, divenuto famoso in ...

Charlie Hebdo ironizza sul Ponte Morandi : la nuova copertina fa indignare gli italiani : Sulla copertina del numero 1361 infatti si vede una vignetta al vetriolo che collega il crollo del Ponte all'attuale politica italiana sui migranti: il disegno mostra in alto a sinistra un pezzo del ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - MIT : Tronconi vanno abbattuti : Teleborsa, - Mentre l'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi di Genova va avanti per accertare responsabilità, gli ultimi rilevamenti sui resti del Ponte crollato lo dicono chiaro: non si può ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - MIT : "Tronconi vanno abbattuti" : Mentre l'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi di Genova va avanti per accertare responsabilità, gli ultimi rilevamenti sui resti del Ponte crollato lo dicono chiaro: non si può aspettare oltre. Quel ...

Crollo Ponte Morandi a Gevova - MIT : "Tronconi vanno abbattuti" : Mentre l'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi di Genova va avanti per accertare responsabilità, gli ultimi rilevamenti sui resti del Ponte crollato lo dicono chiaro: non si può aspettare oltre. Quel ...

Ponte Morandi - si accelera per abbattere il pilone 10. Oggi incontro Toti-Autostrade : Il procuratore Cozzi smentisce che vi siano già 10 indagati. Dopo la richiesta di abbattimento dei monconi del Ponte, Fincantieri afferma: siamo in grado di ricostruirlo -

Ponte Morandi Genova - "anche il moncone ovest in severo degrado" : Il procuratore Cozzi: "Al momento non ci sono indagati per il crollo" La vignetta di Charlie Hebdo su Genova

Miracolo sotto Ponte Morandi : salvati dalle macerie due gattini : Miagolavano insistentemente per chiedere aiuto. Un operaio li ha sentiti e ha chiesto l'intervento dei pompieri, che li hanno salvati a più di una settimana dal crollo di ponte Morandi, a Genova. È il destino di due gattini di pochi giorni, che il cedimento del viadotto Polcevera aveva risparmiato dalla morte pur bloccandoli in cima al capannone del centro rifiuti colpito dal pilone crollato. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Genova e Savona ...

Ponte Morandi - il crollo ha generato un terremoto del 1° grado della scala Richter : La rete dei sismografi dell'Università di Genova ha registrato il fenomeno in concomitanza con il collasso della struttura

Genova - Ponte Morandi pericolante : “demolire ma con tutela prove”/ Ultime notizie - procuratore : “no indagati” : ponte Morandi Genova, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:45:00 GMT)

Ponte Morandi - l’ad Bono : “Fincantieri in grado di ricostruirlo”. È a Genova con Cdp. Pm Cozzi : “Ancora nessun indagato” : I vertici di Fincantieri e Cassa depositi e prestiti insieme a Genova, sotto il moncone ovest del Ponte Morandi. Con l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, che si fa avanti e dice: “Siamo qui per confrontarci con la Regione e il Comune e per capire in quale modo il Gruppo può dare sostegno finanziario per le imprese e le infrastrutture”. E il suo omologo in Fincantieri Giuseppe Bono che evidenzia “siamo in ...

Charlie Hebdo e la copertina sul crollo del Ponte Morandi a Genova : La vignetta che fa infuriare il web : Charlie Hebdo e la copertina sul crollo del Ponte di Genova , sono destinate a diventare protagoniste della polemica politica italiana. All'epoca dell'attacco terroristico a Charlie Hebdo, tutta l'...

Quei blocchi di cemento che pesavano sul Ponte Morandi : Il fattore "peso" sulla tragedia di Genova potrebbe essere determinante. Dai rilievi effettuati sul Morandi dopo il crollo è subito emerso che la struttura non poteva più sostenere il flusso di traffico presente sul ponte. E così di fatto adesso emerge un altro elemento che potrebbe spiegare le cause del crollo che è costato la vita a 41 persone. Come spiega il Fatto, la rottura del tirante e la conseguente caduta del pilone 9 potrebbero essere ...