PONTE GENOVA | COZZI | “DEGRADO ANCHE A MONCONE OVEST” Ultime notizie Morandi

Charlie Hebdo e la copertina sul crollo del PONTE Morandi a Genova : «Costruito dagli italiani...pulito dagli extracomunitari» : Charlie Hebdo, la rivista satirica francese, nota per l'assalto terroristico di trea nni e mezzo fa, torna ad occuparsi delle tragedie italiane, ed è nuovamente polemica. Infatti, Charlie,...

Genova - la Procura : rischia di crollare anche il lato ovest del PONTE : rischia di crollare anche la parte ovest del ponte Morandi, quella diventata famosa perché un camion della Basco si era fermato pochi metri prima. È quanto risulta dalla perizia ordinata dalla Procura,...

Charlie Hebdo e la copertina sul Crollo del PONTE Morandi a Genova : La vignetta che fa infuriare il web. «Costruito dagli italiani...pulito dagli extracomunitari» : Charlie Hebdo, la rivista satirica francese, nota per l'assalto terroristico di trea nni e mezzo fa, torna ad occuparsi delle tragedie italiane, ed è nuovamente polemica. Infatti, Charlie,...

Charlie Hebdo - copertina choc Genova “PONTE fatto da italiani pulito da migranti”/ Vignetta : satira o insulto? : Genova, Charlie Hebdo: copertina choc sul ponte Morandi, "costruito da italiani, pulito da migranti". Vignetta nella bufera, satira o insulto? Le reazioni e i precedenti(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:23:00 GMT)

[Il punto] PONTE di Genova - sequestrati computer e smartphone dei vertici di Autostrade : Persino nella lontana Namibia gli italiani venivano fermati dai locali: italiano, cosa è successo Genova? Non riuscivano a capire come in uno dei Paesi più moderni al mondo potessero accadere ...

Charlie Hebdo al vetriolo sul crollo del PONTE di Genova : Macabra ironia del periodico satirico francese Charlie Hebdo sul crollo del ponte Morandi. È una copertina al vetriolo quella dell'ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega la tragedia ...

Genova - incontro Regione-Autostrade per abbattere PONTE Morandi/ Ultime notizie Fincantieri “ok ricostruzione” : ponte Morandi Genova, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Primi indagati e tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:03:00 GMT)

Crollo PONTE GENOVA : ecco la nuova macabra copertina che Charlie Hebdo dedica all’Italia : Il periodico satirico francese Charlie Hebdo ha dedicato una copertina alla tragedia del Crollo del ponte Morandi a Genova: si tratta dell’ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega l’evento del 14 agosto alla crisi dei migranti. La vignetta, su sfondo giallo, ritrae il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto, vi è un immigrato che spazza a terra: “Costruito dagli ...

Crollo PONTE GENOVA - la Procura accelera sulle indagini : “Pronti almeno 12 avvisi di garanzia” : La Procura di Genova prosegue le indagini sul Crollo del ponte Morandi del 14 agosto. Il pool di pm chiederà l'incidente probatorio e contestualmente saranno notificati i primi avvisi di garanzia. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere 12 gli indagati, tra vertici di Autostrade e del ministero delle Infrastrutture.Continua a leggere

Genova - PONTE Morandi : almeno 10 indagati/ Ultime notizie - primi avvisi di garanzia - Toti : "Va abbattuto" : Genova, ponte Morandi: 'è pericolante, abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie: Toti, 'da Autostrade aspetto chiarimenti'. Attacco Anac.

PONTE Morandi Genova - il video inedito della Polizia appena dopo il crollo : La Polizia di Stato ha pubblicato su Instagram le inedite e drammatiche immagini girate dalla Polizia scientifica nei momenti immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi a Genova. Decine e decine sono i mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e dei soccorritori intervenuti quella tragica mattina del 14 agosto. --Cade a dirotto la pioggia sopra i veicoli, le macerie e i blocchi di cemento del viadotto. Le operazioni di soccorso iniziano ...

Genova - PONTE Morandi : almeno 10 indagati/ Ultime notizie - primi avvisi di garanzia - Toti : “Va abbattuto” : Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Genova : il PONTE va abbattuto - in arrivo gli avvisi di garanzia : Ministero dei Trasporti, Regione Liguria e anche prefettura chiedono l'abbattimento in tempi rapidi di quanto resta del ponte Morandi. In arrivo dalla procura di Genova i primi avvisi di garanzia per ...

Genova - il PONTE sarà demolito in tempi brevi : "Ma ora la politica non si distragga" : Toti: "Il ponte sarà smantellato, non resterà neanche un guard rail". Monito di Bagnasco: "La politica non si distragga su...