Pollino | tragedia del Raganello | 10 morti e sette giorni di allerta Cosa non ha

Pollino - tragedia nelle Gole del Raganello : domani Borrelli in Calabria : domani il capo della protezione civile Angelo Borrelli sarà in Calabria, a Civita, per un sopralluogo in quelle Gole del Parco nazionale del Pollino inondate dalla piena del Raganello che ha travolto 44 escursionisti, e 10 sono morti. Incontrerà i soccorritori e le istituzioni per fare il punto della situazione a anche per riflettere. Perché come Borrelli da Ischia, in occasione dell’anniversario del terremoto che ha colpito ...