Pisa - mamma chiama i carabinieri : “Fermate mio figlio - è infuriato e sta andando dalla ex” : Un insegnante 34enne, in evidente stato di alterazione psichica, si era messo in auto per raggiungere la casa dell’ex fidanzata e la madre preoccupata ha allertato i carabinieri della compagnia di Pontedera. Quando l’uomo è arrivato a destinazione ha trovato i militari che l’hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.Continua a leggere