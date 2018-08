eurogamer

: Pioggia di indie in casa Nintendo: fissato un Nindies Showcase per la prossima settimana. #NindiesShowcase - Eurogamer_it : Pioggia di indie in casa Nintendo: fissato un Nindies Showcase per la prossima settimana. #NindiesShowcase - foundevil : che voglia di cantare una stupida canzone indie sotto la pioggia -

(Di giovedì 23 agosto 2018)ha annunciato oggi un nuovo appuntamento dell'evento N, che si terrà il prossimo 28 agosto dalle 18:00.Questo tipo di presentazione si concentra come da tradizione sulle produzioni indipendenti in arrivo perSwitch, e chissà quali e quante novità saranno mostrate al pubblico durante la diretta. Come ricorda VG24/7, l'ultimo Nha presentato la bellezza di 14 videogiochi, e siamo ansiosi di scoprire quali saranno i protagonisti dell'evento.Potete trovare la diretta all'interno di questa news. Seguirete la diretta? Quali titoli pensate che saranno annunciati perSwitch?Read more…