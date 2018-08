Pierre Gasly al posto di Daniel Ricciardo in Red Bull

F1 - Pierre Gasly pronto per il 'salto' alla Red Bull : 'che lotta con Verstappen' : Il futuro pilota della Red Bull Gasly è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa in quel di Spa, in vista del weekend di gara in Formula 1 Il giovane Pierre Gasly è pronto al salto dalla ...

Aston Martin Red Bull Racing ha annunciato che Pierre Gasly entrerà a far parte del team a partire dall'inizio della stagione 2019, affiancando Max Verstappen. Pierre, che ha debuttato in F1 lo scorso anno nel team gemello Scuderia Toro Rosso dal GP della Malesia 2017, sta vivendo una prima stagione impressionante quest'anno, con il 4° […]