Piazza Affari | su di giri Italmobiliare

Piazza Affari : Credem si muove verso il basso : Retrocede molto l' Istituto di credito , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,02%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Banca Carige : Vigoroso rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,25%. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Ferragamo : Prepotente rialzo per la maison del lusso , che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un ...

Andamento positivo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 85% - - acquisti a mani basse su Valsoia : Teleborsa, - Andamento positivo per l'indice del settore alimentare italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 86.

Limature per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 51% - : Teleborsa, - Il Settore bancario italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Banks è senza direzione. Il FTSE Italia Banks ha esordito a quota 9.284,...

Piazza Affari : Reply - quotazioni alle stelle : Ottima performance per Reply , che scambia in rialzo del 2,37%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Reply rispetto all'indice, ...

Piazza Affari : spinge in avanti Astaldi : Grande giornata per il general contractor , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,46%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Astaldi evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Tenaris : Seduta decisamente positiva per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che tratta in rialzo del 2,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : in forte denaro Juventus : Vigoroso rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,78%. Comparando l'andamento del titolo con ...

Piazza Affari cauta in avvio : ... ritenuta dagli analisi quanto mai necessaria per garantire l'attuale trend di ripresa dell'economia globale. Dal fronte macro, occhi puntati sui PMI dell'Eurozona . Piazza Affari non si sposta dai ...

Borse europee e Piazza Affari verso un avvio cauto : Oggi sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sull'import cinese ed è arrivata la risposta dalla seconda economia globale con dazi sempre al 25%. Il tutto mentre proseguono i ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tenere i 20.500 punti (23 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di mantenersi sopra quota 20.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:28:00 GMT)

Borse europee chiudono in cauto rialzo - Piazza Affari resta negativa : Le Borse europee archiviano contrastate una seduta all'insegna della cautela. Le notizie provenienti da Oltreoceano sui negoziati tra Usa e Cina relativi alla guerra commerciale dei dazi tengono gli ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari è di poco in territorio negativo - -0 - 36% - - in vendita Enervit : Modesta la discesa registrata dall' indice del settore alimentare italiano . Si muove in territorio negativo l' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha terminato gli scambi a ...