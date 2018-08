Piazza Affari chiude in calo | -0 | 44% | | spread sale a 276 punti

Piazza Affari arretra dello 0 - 44% - ruggito di Ferragamo : Lo spread è tornato in area 275 pb complice anche il taglio delle stime sull'economia italiana da parte di Moody's. Oggi riflettori puntati sui colloqui tra Cina e Usa per scongiurare un'escalation ...

Borse europee senza slancio. Piazza Affari rimane più indietro : Teleborsa, - Chiude in lieve ribasso Piazza Affari in un'Europa che è rimasta ancorata ai livelli della vigilia . Non ha aiutato la macroeconomia: il PMI manifatturiero della Zona Euro è sceso infatti ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 78% - : Teleborsa, - Il Settore bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.216,07, in calo dello 0,78% ...

Piazza Affari maglia nera per il calo di Telecom e delle banche : ... sulla loro capacità di erogare il credito e di conseguenza sulla ripresa dell'economia italiana 'già fragile per altre ragioni'. In Piazza Affari le peggiori oggi sono Ubi -1,32% e Mediobanca -1,17%.

Piazza Affari : Safilo in rally : Brilla il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano con un aumento del 2,88%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari peggiora - -0 - 6% - - spread vola a 275 punti : Milano, 23 ago., askanews, - Piazza Affari peggiora al giro di boa di metà seduta, Ftse Mib -0,6% a 20.582 punti, trascinata dai titoli bancari sulla scia della salita dello spread, che si porta a 275 ...

Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa : Teleborsa, - Prevalgono le Vendite a Piazza Affari in un'Europa poco mossa e zavorrate dal malumore del comparto finanziario . Non ha aiutato la macroeconomia: il PMI manifatturiero della Zona Euro è ...

Piazza Affari : Credem si muove verso il basso : Retrocede molto l' Istituto di credito , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,02%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : su di giri Italmobiliare : Ottima performance per Italmobiliare , che scambia in rialzo del 2,30%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Banca Carige : Vigoroso rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,25%. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Ferragamo : Prepotente rialzo per la maison del lusso , che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un ...

Andamento positivo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 85% - - acquisti a mani basse su Valsoia : Teleborsa, - Andamento positivo per l'indice del settore alimentare italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 86.

Limature per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 51% - : Teleborsa, - Il Settore bancario italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Banks è senza direzione. Il FTSE Italia Banks ha esordito a quota 9.284,...