Pepsi | se compra Sodastream è svolta ecologica o puro business?

Pepsi continua svolta salutista - compra SodaStream : Pepsi continua svolta salutista, compra SodaStream 21 agosto 2018

Pepsi vuole comprare Sodastream : Pagherà 3,2 miliardi di dollari per controllare la società che produce macchine per farsi le bibite gassate in casa The post Pepsi vuole comprare Sodastream appeared first on Il Post.

PepsiCo compra SodaStream per 3 - 2 miliardi di dollari : New York, 20 ago., askanews, - PepsiCo, gruppo statunitense famoso soprattutto per le bevande gassate, ha annunciato l'acquisto dell'israeliana SodaStream, società che produce e distribuisce sistemi ...

Pepsi investe sull'acqua gassata di casa : 3 miliardi per comprare Soda Stream : Il colosso delle bibite Pepsi punta a entrare nel mercato dei gassificatori domestici attraverso l'azienda isrealiana famosa in tutto il mondo

Pepsi investe sull’acqua gassata di casa : 3 miliardi per comprare Soda Stream : (Foto: Wall Street Journal) Il gigante delle bevande Pepsi ha acquistato per 3,2 miliardi di dollari l’israeliana Soda Stream, l’azienda che realizza apparecchi per trasformare l’acqua del rubinetto in acqua gasata. Secondo quanto riportato dalla Cnbc, il colosso americano avrebbe deciso di acquisire Soda Stream per mettere nel suo listino una nuova linea di prodotti ed entrare così direttamente nelle case dei clienti. Soda ...