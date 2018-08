Pensioni | riforma Pa e concorsi | verso l' assunzione di 450mila statali nel solo 2019

Blastingnews

: La proposta di legge presentata da Lega e M5s sulla riforma del sistema pensionistico rischia di essere un salasso… - ilfoglio_it : La proposta di legge presentata da Lega e M5s sulla riforma del sistema pensionistico rischia di essere un salasso… - pattygrasso : RT @CottarelliCPI: Si torna a parlare di riforma della legge Fornero. A quanto ammonta la spesa per le #pensioni in Italia? Più del 16% di… - Codirp_ : RT @CottarelliCPI: Si torna a parlare di riforma della legge Fornero. A quanto ammonta la spesa per le #pensioni in Italia? Più del 16% di… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Arrivano novita' sulledei dipendenti del pubblico impiego, sulle nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione attraPubblici e sulle immissioni dei precari. Il ministro della Funzione Pubblica del Governo Lega-M5S, Giulia Bongiorno, ha illustrato i contenuti del Decreto Concretezza, in preparazione a Palazzo Vidoni, volto a favorire l'di circa 450 mila nuovi dipendenti, da immettere tramite ipubblici. Ma l'intero provvedimento dovrebbe mirare ad ottimizzare ladella Pubblica amministrazione con l'intento di arrivare a completare tutte le assunzioni nelVIDEO, e non nell'intero triennio-2021 come in precedenza stabilito. Assunzioni Pubblica amministrazione e: il decreto di Salvini e del M5S Pertanto, lo sblocco del turnover e le uscite per la pensione VIDEO di decine di migliaia di ...