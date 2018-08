Pensioni | Governo pensa ad ipotesi ' Quota 100 modulabile' nella LdB 2019

L'Italia si ferma : economia al palo - traballa il piano del governo su Pensioni e tasse : L'Italia in controtendenza rispetto alle principali economie dell'area euro: l'agenzia Moody's tagliato le previsioni di...

Pensioni - tante voci ma nessuna certezza : "Governo chiarisca cosa vuole fare" : Che "qualcosa" verrà fatto in autunno è certo, ma regna la confusione. Quota 100, quota 41, quota 42: tante indiscrezioni...

Pensioni - su "quota 100" aumentano i dubbi : il governo deciderà solo dopo l'estate : Quota 100 probabilmente si farà, Lega e M5S difficilmente si tireranno indietro dopo le promesse elettorali; ma ci saranno...

Riforma Pensioni 2018/ Cambiamenti alla Legge Fornero - anche Moody's attende il Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Cambiamenti alla Legge Fornero, anche Moody's attende il Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 agosto(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:14:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Per il Governo c'è anche la richiesta dei Vigili del fuoco (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Per il Governo c'è anche la richiesta dei Vigili del fuoco. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 agosto(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Tagli assegni d’oro e Fornero : i ‘problemi’ del Governo (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:18:00 GMT)

Pensioni - l'indiscrezione sul piano del governo : a chi mettono le mani in tasca : Il piano del governo per colpire le famigerate 'Pensioni d'oro' rischia di slittare o al peggio di trasformarsi nell'ennessimo contributo di solidarietà, come ai tempi del governo Monti. Nel corso ...

Riforma Pensioni 2018/ Confsal chiede al Governo cambiamenti della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Confsal chiede al Governo cambiamenti della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 agosto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Il "metodo Renzi" del Governo Conte (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Il "metodo Renzi" del Governo Conte. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 agosto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:19:00 GMT)

LAVORO/ Il caos del Governo tra Pensioni - contratti - Ilva - Tav e Tap : Sono giorni di pausa sia per l'attività politica che sindacale, ma presto si riapriranno i dossier più caldi e bisognerà fare delle scelte importanti, ricorda FIORENZO COLOMBO(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA pensioni/ Il blackout pronto a "stangare" gli italiani, di M. CardarelliLAVORO E POLITICA/ Gli impegni a rischio del Governo Lega-M5s, di G. Palmerini

Pensioni - Fornero : 'Salvini ossessionato da me - il Governo Conte sta pasticciando' : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha rilasciato un'intervista pubblicata sul numero odierno del quotidiano 'Repubblica'. Naturalmente, l'argomento principale è quello relativo alle Pensioni ed, in particolar modo, le Pensioni d'oro. 'Chiamarle Pensioni d'oro mi pare un eccesso' ha esordito la Fornero, sottolineando come questa definizione sia soprattutto un modo per accentuare il risentimento popolare e come, di conseguenza, possa ...

Pensioni - quota 100 : Damiano e Ghiselli criticano il Governo : Le recenti parole del premier Giuseppe Conte non hanno convinto né soddisfatto i lavoratori e tanto meno i sindacalisti che hanno ascoltato la conferenza stampa a Palazzo Chigi; si è infatti parlato di riforma strutturale coraggiosa nominando vaccini, tav, pace fiscale e migranti, ma non si sono menzionate le Pensioni. Il dubbio dei futuri pensionandi sorge spontaneo sui principali social network: quali misure ha in mente l’esecutivo? Anche ...

Taglio delle Pensioni d’oro - l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo : “Un pasticcio - esporrà a ricorsi fondati” : In un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha criticato la proposta per la riduzione delle pensioni d'oro avanzata dal governo Lega-M5S e spiegato che "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi. Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e tagli - doppia critica di Damiano al Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 e tagli, doppia critica di Damiano al Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 agosto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 13:31:00 GMT)