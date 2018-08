Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno | cade un cartello | interviene la polizia

Paura sulla A4 - casello prende fuoco : fumo nero invade l'autostrada : LATISANA - Allarme incendio , con una gigantesca colonna di fumo nero visibile per chilometri e fiamme alte , spaventose. Il rogo si è sprigionato con violenza alle 13 di oggi, 23 agosto, nel vecchio ...

Paura in strada : cartello cade sulla carreggiata : E' successo lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno all'altezza del bivio per Livorno, direzione Firenze, tra Cascina e...

Romina Carrisi - Paura per la figlia di Al Bano : 'Dimagrita troppo' - la verità sulla sua salute : I fan della figlia di Al Bano e Romina , che porta il nome della madre cioè Romina Carrisi Power , da mesi sono preoccupati per la drastica trasformazione del suo fisico. È subito balzato agli occhi ...

Spagna - Paura a Saragozza : auto sulla folla. Almeno tre feriti - è caccia all’uomo : A Saragozza un'auto è piombata sulla folla a tutta velocità: Almeno 3 i feriti. Il conducente del veicolo si è dato alla fuga ed è scattata la caccia all'uomo. Solo poche ore fa a Barcellona c'è stato l'assalto ad un commissariato di polizia che le autorità stanno trattando come "terrorismo".Continua a leggere

Agrigento - Paura sulla spiaggia dello Zingarello : crolla una falesia. Turista salvo per miracolo : paura ad Agrigento, dove è crollata sulla famosa spiaggia dello Zingarello una parte del costone di montagna che sovrasta l'arenile. Secondo l'associazione Mareamico, una persona sarebbe stata salvata per miracolo, mentre gli altri bagnanti si sono dati alla fuga. Eppure in questa zona vige il divieto di balneazione.Continua a leggere

Emily Ratajkowski da Paura : è sexy pure sulla moto d’acqua - Lato B da favola [FOTO] : 1/11 ...

Paura a Borgo Panigale - esplode autocisterna sulla tangenziale di Bologna : ci sono feriti : Un violento incendio, seguito da numerose esplosioni, che sono state sentite in una vasta area della città, è scoppiato poco prima delle 14 nella zona di Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Bono Vox - il leader degli U2 interviene sulla questione migranti : “Bisogna stare attenti a chi vuole alimentare la Paura e la rabbia” : “Credo nell’Italia, negli italiani, nel loro spirito di compassione e umanità nei confronti dei migranti. Sono certo che troveremo come europei una soluzione, dobbiamo farlo e lo faremo. Paesi come l’Italia e la Spagna non possono essere lasciati soli“. A dirlo è il leader degli U2 Bono Vox che in un’intervista telefonica in diretta con Rtl 102.5 ha voluto dire la sua su una delle questioni più discusse al momento. Secondo il ...

'Che ha?'. Sdraiata sulla lettiga dell'ambulanza : Paura per la 'eccessiva' vip italiana : Elettra Lamborghini è nata il 17 maggio 1994 a Bologna e fa parte della prestigiosa famiglia Lamborghini, proprietaria delle vetture conosciute in tutto il mondo. Ha iniziato a farsi conoscere ...

“Che ha?”. Sdraiata sulla lettiga dell’ambulanza : Paura per la ‘eccessiva’ vip italiana : Momenti di paura per Elettra Lamborghini. La bella ereditiera con la passione per la musica che sta spopolando in tutto il mondo pochi minuti fa ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta ”Lo stress mi ha inviato il conto”. La Lamborghini è stata trasportata in ambulanza, ma al momento non si conoscono le cause del malore, ma potrebbe essere stata vittima del caldo e dei numerosi ...

Scontro violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...

Roma - ancora un bus in fiamme : Paura sulla Tuscolana : Un altro bus in fiamme a Roma. Dopo l'episodio di ieri in viale Marconi - che sembrava l'ultimo di una serie infinita - stamani intorno alle 10 e 30 un altro mezzo è andato in fiamme sulla Tuscolana, ...

Inter - il punto sulla situazione infortunati : nessuna Paura per Dalbert : L'Inter ha già iniziato la stagione 2018-2019 con le prime amichevoli stagionali. Una serie di partite che hanno messo in mostra i punti forti della rosa nerazzurri, come ad esempio le prestazioni di Lautaro Martinez, ma anche qualche lacuna difensiva, dovuta probabilmente al troppo carico di lavoro in fase di preparazione. Massima attenzione dunque anche alla condizione fisica dei calciatori, cercando di evitare al contempo che qualche pedina ...

Paura sulla Cisa per un'auto in fiamme : autostrada bloccata : Lunigiana e Apuane - Paura questa mattina sull'autostrada della Cisa, quando un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi ha preso fuoco dopo aver carambolato violentemente, per cause ancora da ...