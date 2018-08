Parma | picchiata e strangolata | il drammatico epilogo di una banale lite tra vicini

Blastingnews

(Di giovedì 23 agosto 2018) Quella di cui si sta per parlare all'interno di questo articolo è una di quelle vicende che non si vorrebbe mai sentire nominare. Purtroppo, però, per l'efferatezza e la violenza con cui si è consumato l'omicidio, un fatto del genere non può che essere portato alla luce. L'episodio si è verificato a, precisamente nella bassa parmense, a San Polo di Torrile, dove una donna di quarantaquattro anni, Filomena Cataldi, è stata brutalmentee uccisa da un vicino di casa, un trentaseienne cinese, col quale aveva avuto unadiscussione. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, l'omicida avrebbe utilizzato un oggetto contundente, probabilmente un posacenere o un coltello, per uccidere la donna al termine delle violenze.: uccisa brutalmente dal vicino di casa che poi si costituisce Alla base di questa immane tragedia e secondo una prima ricostruzione, poco ...