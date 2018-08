: Armato di coltello al grido di Allah Akbar aggredisce la folla nei dintorni di Parigi. Ucciso dalla polizia ?… - RaiNews : Armato di coltello al grido di Allah Akbar aggredisce la folla nei dintorni di Parigi. Ucciso dalla polizia ?… - vitaindiretta : #Parigi, attacco a colpi di coltello nelle banlieau: ci sarebbero almeno due vittime. Ucciso l’aggressore. La poliz… - ivanacuscito72 : RT @RaiNews: Armato di coltello al grido di Allah Akbar aggredisce la folla nei dintorni di Parigi. Ucciso dalla polizia ? -

E' morto l'che ha accoltellato alcuni passanti a, alle porte di. L'uomo che aveva agito gridando Allah Akbar è morto poco dopo la conclusione dell'operazione dei reparti antiterrorismo intervenuti. Secondo la tv pubblica France 3, l'uomo era schedato come islamista radicale, aveva 36 anni ed era già stato condannato per apologia di terrorismo. Tuttavia gli inquirenti non escludono la pista di una lite per motivi familiari.(Di giovedì 23 agosto 2018)