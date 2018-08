Parigi | attacco con il coltello | ​una vittima e due feriti gravi

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Un uomo armato diha attaccato alcune persone in un sobborgo di. Nell'una persona è morta e due sono rimaste ferite. L'aggressione si è consumata a Trappes, una piccola cittadina della regione dell'Ile de France. L'aggressore dopo l'accoltellamento si è barricato in un edificio per poi essere "neutralizzato" dalla polizia che l'ha ucciso. Secondo le testimonianze l'assalitore prima di colpire le sue vittime avrebbe urlato "Allah Akbar".Una circostanza questa che di fatto fa tornare l'incubo terrorismo in Francia dopo la lunghissima scia di sangue che è iniziata nel novembre del 2015. Solo qualche giorno fa il terrorismo di matrice islamica è tornato a colpire in Europa con unin Spagna e un altro a Londra dove un uomo alla guida di un'auto si è lanciato sui passanti nei pressi di Westminster. Sull'aggressione di Trappes per il momento la polizia non ...