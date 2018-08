Parigi | attacco con coltello in banlieue | due morti e un ferito Ultime notizie | cosa

Parigi - attacco con il coltello : tre morti : Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone in un sobborgo di Parigi . Nell'attacco sono morte tre persone. L'aggressione si è consumata a Trappes, una piccola cittadina della regione dell'...

Parigi - attacco con il coltello : ?due vittime e un ferito grave : Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone in un sobborgo di Parigi. Nell'attacco due persone sono morte e una è rimasta ferita. L'aggressione si è consumata a Trappes, una piccola cittadina della regione dell'Ile de France. L'aggressore dopo l'accoltellamento si è barricato in un edificio per poi essere "neutralizzato" dalla polizia che l'ha ucciso. Secondo le testimonianze l'assalitore prima di colpire le sue vittime avrebbe urlato ...

Parigi - attacco con il coltello : ?una vittima e due feriti gravi : Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone in un sobborgo di Parigi. Nell'attacco una persona è morta e due sono rimaste ferite. L'aggressione si è consumata a Trappes, una piccola cittadina della regione dell'Ile de France. L'aggressore dopo l'accoltellamento si è barricato in un edificio per poi essere "neutralizzato" dalla polizia che l'ha ucciso. Secondo le testimonianze l'assalitore prima di colpire le sue vittime avrebbe urlato ...

Francia - attacco con coltello nei sobborghi di Parigi : un morto e 2 feriti. “Ha gridato Allah Akbar” : Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20 e che – stando a quanto riporta Le Parisien – era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di ...