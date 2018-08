Pallavolo – Millenium Brescia annuncia il suo ticketing partner

Pallavolo – Baloo Volley al fianco di Millenium Brescia : Baloo Volley è media partner Millenium: tutti i dettagli della collaborazione Il sito Baloo Volley è online da sabato 26 settembre 2015. Nato dalla forte volontà del giornalista Francesco Jacini nel dare risalto al Volley locale nella zona cremonese con uno stile nuovo e alternativo, Baloo Volley in tre stagioni sportive è diventato un punto di riferimento delle notizie pallavolistiche nei territori Bresciano, lodigiano, piacentino e ...

Pallavolo - felicità in casa Millenium : Anna Nicoletti convocata in Nazionale : Sorriso in casa Millenium, la giocatrice Anna Nicoletti è stata convocata in Nazionale maggiore Manca poco al giorno X al PalaGeorge di Montichiari. Lunedì 27 agosto sarà la giornata in cui le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia si raduneranno per il via, agli ordini dello staff tecnico coordinato per il quarto anno consecutivo da Enrico Mazzola, alla stagione 2018-19, la prima in serie A1 della storia della società ...

Pallavolo - fissato il raduno della Banca Valsabbina Millenium : si comincia il 27 agosto : Lunedì 27 mattina comincia ufficialmente la stagione della Banca Valsabbina Millenium. Rivero, Miniuk e Washington in arrivo a settembre Mancano meno di tre settimane all’inizio della stagione 2018-19 della Millenium Brescia, targata Banca Valsabbina. Stagione particolare ed intensa poiché sarà la prima della giovane storia della società bianconera nel campionato di A1, considerato dagli addetti ai lavori, il più bello del panorama ...

Pallavolo - la Millenium Brescia ufficializza i numeri di maglia per la prossima stagione : La Millenium Brescia, targata Banca Valsabbina, rende noti i numeri di maglia per la stagione 2018-19 in A1 Per il primo campionato tra le grandi d’Italia tra le novità regolamentari vi è l’allargamento della numerazione delle maglie da gioco dal numero 1 al 99. Come già accade in altri sport professionistici (calcio, basket e leghe pro americane), tutte le giocatrici potranno scegliere un proprio numero e avere la possibilità ...

Pallavolo - la Millenium Brescia va sul sicuro : confermato l’intero staff tecnico : Confermatissimi Zanelli, Tomasini e Padovani, saranno ancora rispettivamente vice, scout e preparatore della Valsabbina Millenium. Terzo assistente sarà Mattia Cozzi Squadra che vince non si cambia. La Banca Valsabbina Millenium Brescia, in vista della prossima stagione in serie A1, la prima della giovane storia societaria, ufficializza le conferme e un nuovo ingresso nello staff tecnico, coordinato da coach Enrico Mazzola, che guiderà le ...

Pallavolo – Un pezzo della Valsabbina Millenium trionfa negli USA : Haleigh Washington super alla Pan Am Cup : Washington, futura centrale della Valsabbina Millenium, vince la Pan Am Cup con gli USA. Banca Valsabbina protagonista nelle competizioni internazionali con le ragazze del futuro roster. Haleigh Washington in gran forma segna 14 punti in finale A fine giugno l’alzatrice Isabella Di Iulio e l’opposta Anna Nicoletti hanno conquistato il quinto posto con la nazionale 2020 agli ultimi Giochi del Mediterraneo, nei giorni scorsi ...

Pallavolo - lo sponsor Autovalle rinnova con la Volley Millenium Brescia : due regali in arrivo per le leonesse : Autovalle rinnova come premium sponsor Millenium, in arrivo due furgoni per le leonesse Autovalle nasce a Prevalle in provincia di Brescia nel 1999 dalla fusione di importanti realtà nel settore dell’automobile. L’azienda, progettata per soddisfare ogni esigenza di scelta e servizio è un punto di riferimento per la vendita e l’assistenza di vetture del marchio Volkswagen nella provincia di Brescia. Nell’aprile del 2015 Autovalle ha ...

Pallavolo - nuovo arrivo in casa Millenium : ingaggiata la palleggiatrice Miriana Manig : Manig accende la luce in regia per Millenium, sarà infatti l’alzatrice friulana la vice Di Iulio Nel ruolo di palleggiatrice vestirà la maglia della Savallese la giovane friulana Miriana Manig, e sarà la vice di Isabella Di Iulio. Nata a Udine il 18 luglio 1998, vive a Cividale del Friuli, una cittadina friulana di poco più di undicimila abitanti che sorge sulle sponde del fiume Natisone. Alta 177 centimetri, la nuova Leonessa, ha ...

Pallavolo - la Millenium Volley completa il reparto schiacciatrici : Giulia Bartesaghi in squadra : La dirigenza bianconera comunica di aver siglato l’accordo con Bartesaghi per la stagione 2018-19, rinforzerà il reparto delle attaccanti di palla alta, in particolare sarà il vice Nicoletti La nuova Leonessa del team guidato da coach Enrico Mazzola è nata a Lecco il 5 settembre 1998, alta 187 centimetri, e la scorsa stagione ha giocato nella Sab Grima Legnano in serie A1. Bartesaghi ha mosso i primi passi nel Pool Volley Alta ...

Pallavolo – La Volley Millenium Brescia rinnova la sua partnership con Erreà Sport : Lo sponsor tecnico della Millenium rimarrà l’Erreà Sport fino al 2022. Siglata un’importante partnership di 4 anni fra il sodalizio Bresciano e una delle realtà più importanti al mondo dell’abbigliamento Sportivo L’azienda parmense e Volley Millenium Brescia sono lieti di ufficializzare un accordo di partnership tecnica della durata di 4 stagioni, fino all’estate 2022. Erreà Sport è stata già partner di Millenium ...

Pallavolo – Importanti riconoscimenti per la Millenium Brescia : Tre premiazioni per Volley Millenium. Periodo intenso per la Millenium Brescia che nei giorni scorsi ha ricevuto alcuni Importanti riconoscimenti da parte delle istituzioni sportive Bresciane e dai media locali Mercoledì 20 giugno presso il ristorante Boschetti Green Park di Montichiari la Millenium è stata premiata dal comitato territoriale Fipav Brescia per la promozione in A1, completando una cavalcavata iniziata dodici anni dalla Seconda ...