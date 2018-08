Palermo | bimbo inseguito da migranti | rabbia su Fb ' bestie | crepino nella loro terra' 2

Palermo : bimbo inseguito da migranti - rabbia su Fb 'bestie - crepino nella loro terra' (3) : (AdnKronos) - Un'escalation di violenza verbale, in cui c'è chi, però, prova a sottolineare il gesto sbagliato del bambino. "Non giustifico la reazione, che va assolutamente punita, e che anch'io avrei difeso mio figlio o qualunque altro bambino aggredito da un adulto - scrive -, ma il fatto che ogg

Palermo : bimbo inseguito da migranti - rabbia su Fb 'bestie - crepino nella loro terra' : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - "Non riconosco più la mia comunità". Il sindaco di Partinico, Maurizio De Luca, è turbato. "Non so cosa stia accadendo" dice all'Adnkronos. Da settimane il centro di 32mila abitanti in provincia di Palermo che amministra dallo scorso giugno è sotto i riflettori per epi

Salemi - bimbo di due anni cade dal balcone/ Ultime notizie Palermo - madre in casa al momento dell'incidente : Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: Ultime notizie Palermo, intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale, madre in casa al momento dell'incidente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:32:00 GMT)

Bimbo cade dal balcone : trasferito in elisoccorso a Palermo : Un bambino di due anni è precipitato dal balcone di casa che sorge al primo piano di un immobile del quartiere Cappuccini, a Salemi. Soccorso, il piccolo è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele III da dove, dopo le prime cure, è stato trasferito in elisoccorso in un nosocomio a Palermo. Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di accertare la dinamica sentendo i familiari del Bimbo, tra cui la madre che pare fosse in ...

Palermo - bimbo sciolto nell’acido : 2 - 2 milioni di risarcimento alla famiglia : Palermo, bimbo sciolto nell’acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia Palermo, bimbo sciolto nell’acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia Continua a leggere L'articolo Palermo, bimbo sciolto nell’acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia proviene da NewsGo.

Palermo - bimbo sciolto nell’acido : 2 - 2 milioni di risarcimento alla famiglia : Palermo, bimbo sciolto nell’acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia Palermo, bimbo sciolto nell’acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia Continua a leggere L'articolo Palermo, bimbo sciolto nell’acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia proviene da NewsGo.