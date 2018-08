Ora EasyJet lascia a terra chi non ha posto assegnato

ilgiornale

: Gli altri ragazzi perdevano la EasyJet, mentre io la British Airlines. Ho dovuto chiedere informazioni e spostarmi… - iminharrysheart : Gli altri ragazzi perdevano la EasyJet, mentre io la British Airlines. Ho dovuto chiedere informazioni e spostarmi… - RobertoScolla : RT @ElenCaSc: @easyJetItalia vergogna! Siete spudorati. Ritardo ingiustificabile. Da un'ora sono sull'aereo in attesa di partire e sono pr… - ElenCaSc : @easyJetItalia vergogna! Siete spudorati. Ritardo ingiustificabile. Da un'ora sono sull'aereo in attesa di partire… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Domenica 19 agosto all'aeroporto di Luton (Inghil) si è verificato un fatto che sta facendo precchio discutere.A raccontarlo è l'Independent. Poco più di una decina di passeggeri, domenica, ha scoperto al gate di partenza di non poter volare da Luton a Inverness. Il motivo? Venivano respinti solo i viaggiatori che non avevano pagato un supplemento per la selezione anticipata dei posti. L'aereo iniziale era stato sostituito da uno più piccolo, mancavano i posti e quindi aci sono rimasti gli "sfortunati" che non avevano pagato qualcosa in più per riservarsi il. Cosìha negato loro il.Ma l'Independent va avanti e spiega che le compagnie aeree sono obbligate a rispettare le norme sui diritti dei passeggeri aerei europei e offrire incentivi nel tentativo di persuaderli a prendere un volo successivo. Domenica, quindi, il personale didi Luton, che è la ...