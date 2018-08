Ora è possibile leggere i grandi classici della letteratura su Instagram

Conte : "Superare 3% per le infrastrutture"/ Tajani d'accordo : "sfOrare obbligo è possibile" : Conte: "Superare 3% per le infrastrutture". Ultime notizie, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani d'accordo: "sforare obbligo è possibile"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:48:00 GMT)

Crollo Genova - Rixi : abbattimento moncone MOrandi prima possibile : Roma, 22 ago., askanews, - Sul moncone del ponte Morandi di Genova che rischia di crollare 'non ci sono aggiornamenti delle ultime ore ma ci sono problemi e non vedo l'ora di tirarlo giù. Speriamo di ...

Trump : caso Cohen - per esperti Ora impeachment possibile

La Diciotti ancOra bloccata da Salvini. La denuncia di Possibile : “È sequestro di persona” : Il Viminale ancora non dà autorizzazione allo sbarco dei 177 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti, senza fornire alcuna spiegazione ufficiale. Monta la polemica politica, con Maestri, di Possibile, che attacca: "Siamo ormai al sequestro di persona, comandante eserciti il suo dovere giuridico di disobbedire".Continua a leggere

Tajani : sfOrare 3% è possibile ma non per reddito cittadinanza : Roma, 21 ago., askanews, - sforare il 3% del rapporto deficit/Pil 'non solo è giusto, ma è possibile. L'Europa non ammette che si sfori per provvedimenti come il reddito di cittadinanza, ma è ...

Immigrazione : Civati - Possibile - - incivile scontro elettOrale Salvini-Toninelli : Roma, 20 ago 18:55 - , Agenzia Nova, - Lo spettacolo incivile che il governo sta offrendo al mondo intero, con Salvini che smentisce Toninelli, dimostra che solo di uno scontro... , Com,

Crollo ponte MOrandi a Genova - esperto : “Impossibile rifarlo in 5 mesi” : In merito all’ipotesi circolata in questi giorni, secondo cui Autostrade per l’Italia avrebbe intenzione di ricostruire il ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto, in 150 giorni, Ian Firth, professore esperto in ingegneria civile, ha dichiarato: “Ricostruire il ponte di Genova in cinque mesi e’ impossibile. E per di piu’ non avrebbe davvero alcun senso“. “In cinque mesi non si rifa’ un ponte ...

Autostrade : Ora spunta un possibile finanziamento alla Lega

Ponte MOrandi - Bertolaso : “Ogni volta che lo attraversavo - correvo il più possibile e violavo tutti i limiti di velocità” : “Ponte Morandi? Quando attraversavo quel Ponte, se ovviamente il traffico me lo permetteva, violavo tutti i limiti di velocità e ci passavo il più velocemente possibile”. Sono le parole di Guido Bertolaso, dal 2001 al 2010 direttore del Dipartimento della Protezione Civile. Intervenendo a In Onda (La7), Bertolaso accusa le falle nei controlli e nella messa in sicurezza del Ponte e puntualizza: “Non faccio nessuna ipotesi sul ...

Crollo Genova - procuratore : possibile ancOra 10 o 20 dispersi : Genova, 16 ago., askanews, - 'Le persone disperse potrebbero essere ancora 10 o 20'. Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, facendo il punto della situazione sull'inchiesta sul ...

Genova - Autostrade : "Impossibile Ora fare ipotesi su cause crollo - pronti a ricostruire in 5 mesi" : Sabato i funerali di Stato delle vittime. Autostrade replica all'annuncio di Conte dell'avvio della procedura di revoca...

La tragedia del Ponte MOrandi : ipotesi sul crollo e su un futuro impossibile : “Sarà il vostro Ponte di Brooklyn…” dichiarò con entusiasmo ai genovesi Giuseppe Saragat, il Presidente della Repubblica che il 4 settembre 1967 percorse da Ponente a Levante i 1128 metri che separavano la galleria di Coronata da quella del Belvedere di Sampierdarena: in mezzo tutta la Val Polcevera. Il Ponte Morandi: per alcuni il viadotto per altri l’obbrobrio Che si chiamasse Ponte Morandi molti genovesi lo hanno scoperto solo martedì con la ...

Genova - crollo ponte MOrandi : ecco la ‘possibile’ causa del disastro : Il bilancio provvisorio è terribile. E, purtroppo, il Ferragosto 2018 ce lo ricorderemo per anni. Alle 11:50 circa l’ombelico del mondo è diventata la Ligura: l’autostrada A10 è stata protagonista del crollo di un viadotto. Nello specifico si tratta del ponte Morandi, una delle principali arterie della viabilità ligure: una zona molto affollata della città della Lanterna. E al momento del crollo c’erano auto incolonnate in fila ...