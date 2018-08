Nuovo caso su Charlie Hebdo per la copertina sul Ponte Morandi | la vignetta è una bufala?

Governo - Nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

“Un bagno di sangue”. Un Nuovo caso choc in Italia : trovata morta a 31 anni : Un ritrovamento horror, un corpo senza vita ritrovato in una pozza di sangue. A fare la scoperta, orribile, un parente della vittima, visibilmente sotto choc dopo essersi trovato di fronte quel terribile spettacolo. Un giallo che ha fatto il giro dei social e che in queste ore potrebbe avvicinarsi a una soluzione quello andato in scena nella città di Arischia, a pochi chilometri da L’Aquila, in Abruzzo. Tutto è successo nel ...

West Nile - Nuovo caso a Ferrara : in tutto 7 ricoverati : Diventano sette i pazienti ricoverati all’ospedale ferrarese di Cona, per il virus della West Nile. Le loro condizioni – fanno sapere dall’ospedale – sono tutte stazionarie. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto c’erano stati tre decessi a causa della febbre del Nilo. Nel frattempo a Ferrara sono stati previsti interventi larvicidi nelle aree pubbliche ogni 15 giorni fino al 30 settembre e la prosecuzione ...

C'è un Nuovo caso che riguarda la nave Diciotti della Guardia costiera : La nave Diciotti della Guardia costiera, da cinque giorni in mare davanti alla costa dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 migranti, è al centro di un nuovo caso che coinvolge le istituzioni. In poche ore sul suo destino sono trapelate alcune notizie piuttosto contraddittorie che hanno visto come protagonista il ministero dell'Interno, quello delle Infrastrutture e il comune di Pozzallo. Danilo Toninelli, ...

Di Nuovo fiamme su un autobus a Roma - è il 19esimo caso da inizio anno | : accaduto a un mezzo dell'Atac senza passeggeri a bordo che percorreva il Grande Raccordo Anulare. Nessun ferito

Di Nuovo fiamme su un autobus a Roma - è il 18esimo caso da inizio anno : Di nuovo fiamme su un autobus a Roma, è il 18esimo caso da inizio anno È accaduto a un mezzo dell’Atac senza passeggeri a bordo che percorreva il Grande Raccordo Anulare. Nessun ferito Parole chiave: autobus ...

Di Nuovo fiamme su un autobus a Roma - è il 18esimo caso da inizio anno - : accaduto a un mezzo dell'Atac senza passeggeri a bordo che percorreva il Grande Raccordo Anulare. Nessun ferito

West Nile Nuovo caso Coletto grida alla bufala : La scienza spiega che nell'80% dei casi il virus è asintomatico, nel 20% provoca una febbricola e che solo nello 0,1% evolve nella più pericolosa forma neuroinvasiva che, in persone con patologie ...

Aprilia - spari dalla finestra : ferito immigrato/ Ultime notizie - denunciati tre giovani : Nuovo caso razzismo? : Aprilia, immigrato ferito per spari dalla finestra con fucile aria compressa: denunciati un 19enne e due minorenni, "colpi partiti per sbaglio". nuovo caso razzismo dopo delitto di luglio?(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:13:00 GMT)

Virus West Nile - Nuovo caso nel Trevigiano : donna muore all’ospedale di Oderzo : Morta all’ospedale di Oderzo (Treviso) una paziente oncologica terminale di 74 anni che era stata infettata da Virus West Nile. Nei giorni scorsi due persone sono morte a Ferrara per forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da Virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex molto diffusa in Italia.Continua a leggere

Legionella : Nuovo caso in Lombardia : Un nuovo caso di Legionella è stato riscontrato all’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, con il ricovero di un paziente questa mattina. Ma l’episodio non rientra nel novero dei casi dei contagiati a Bresso. Lo ha detto l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera che ha spiegato: “Ad oggi nessun nuovo caso di Legionella è riconducibile a Bresso e quindi i 52 casi registrati rimangono invariati. Il paziente ...

Roma - Nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata/ Ultime notizie : danneggiate due auto - 16esimo caso nel 2018 : Roma, nuovo autobus Atac a fuoco a Tor Vergata: danneggiate due auto vicine al mezzo in fiamme, fortunatamente nessun ferito. Ignote le cause nell'ennesimo incidente.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Testo e video L’impossibile dei Dear Jack - il Nuovo singolo da Non è un caso se : L'impossibile dei Dear Jack è il nuovo singolo estratto dall'album Non è un caso se. Arriva in radio oggi, venerdì 10 agosto, successore del precedente Non è un caso se l'amore è complicato, prima anticipazione dallo stesso disco. L'album segna il ritorno del gruppo, per la prima volta in formazione a quattro con la voce di Lorenzo Cantarini che fa seguito a quella di Alessio Bernabei e alla successiva esperienza del gruppo con Leiner ...

Il palese malumore di Giulia Grillo - medico e ministro M5s - sul Nuovo caso vaccini : L'ala movimentista ha il sopravvento su quella governativa, o su quella che crede nella scienza positiva. Il ministro non gradisce, ed affida a Facebook un lungo sfogo . Si tratta di una questione, ...