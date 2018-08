Nuovi rischi di inondazione Ma i turisti ritornano sul fiume

Minute Fed : previsti Nuovi rialzi tassi - anche se rischi al ribasso da commercio e mercati emergenti : Rese note le Minute della Federal Reserve relative alla riunione dello scorso 1° agosto. Dai verbali risulta che diversi membri del Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - hanno notato che ...

Così Asia Argento abusò di Jimmy Bennett : i Nuovi dettagli choc rivelati dal New York Times. E ora rischia X Factor : La notizia che Asia Argento , SPECIALE , ha pagato il silenzio di Jimmy Bennett per un rapporto sessuale avuto quando lui era minorenne sta facendo il giro del mondo. E il New York Times, che ha rivelato la vicenda per la prima volta, aggiunge dettagli choc sugli abusi avvenuti quando il ragazzo era ancora minorenne - - Asia Argento e il giovanissimo Jimmy ...

Ryanair - rischio Nuovi scioperi per stallo in trattativa con piloti irlandesi : Teleborsa, - La trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi non è sfociata nell'accordo che avrebbe messo la parola fine al braccio di ferro intrapreso tra le parti. Reale è ora il ...

39 morti a Genova - dispersa famiglia novarese. Rischio di Nuovi crolli : “Le case non si salveranno” : Trentanove vittime finora identificate, sedici feriti di cui nove in gravi condizioni e il timore di altre persone rimaste sotto le macerie del ponte Morandi a Genova. «Si temono decine di dispersi», dicono i soccorritori, sono molte le auto ancora sepolte. I Vigili del fuoco che sperano di trovare ancora persone vive continuano a cercare nonos...

Maltempo - Nuovi temporali al Nord/ Ultime notizie meteo Lombardia : allerta arancione per rischio idrogeologico : Maltempo, nuovi temporali al Nord: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:17:00 GMT)

“Rischia l’amputazione della gamba”. Ragno violino - Nuovi casi segnalati in Italia : Ancora un morso di Ragno violino. Un’altra ‘vittima’ di questa specie di insetto è stato registrato a Terni. A darne notizia è La Repubblica: un vigile di 59 anni è stato punto nel giardino di casa. A far preoccupare per lo stato di salute dei pazienti non è solo il veleno: il morso del Ragno, infatti, può veicolare anche batteri molto pericolosi che mettono a repentaglio l’organismo. Qualche settimana fa, invece, è ...

Banca Carige - istituto allo sbando in attesa dei Nuovi vertici. E nel vuoto di potere i conti rischiano di peggiorare : Una pericolosa crisi di liquidità la Banca l’ha già vissuta. Lo ha rivelato lo scorso 31 gennaio l’amministratore delegato di Carige, Paolo Fiorentino, ricordando che il 16 e 17 novembre del 2017 ci fu la corsa agli sportelli per ritirare i depositi da parte della clientela, turbata dalle incertezze sul consorzio di garanzia che doveva accompagnare la Banca ligure all’appuntamento dell’ultimo aumento di capitale da 500 milioni (il terzo dal ...

Prete arrestato - gip : rischio Nuovi abusi : 19.55 Il Prete arrestato per violenza sessuale su una bimba di 10 anni avrebbe potuto ancora abusare di lei, se non fosse stato sorpreso da due vicini di casa e poi bloccato dai carabinieri. Lo afferma il gip di Prato nell'ordinanza che dispone per il 70enne i domiciliari a Bagni di Lucca.Nei fatti confessati,spiega il gip, si dimostra "un pervicace radicamento dell' indagato in condotte devianti e illecite". Il Prete ha confessato altri tre ...

I Nuovi strumenti per valutare il rischio di demenza e Alzheimer : ...è che al più presto le nostre Autorità regolatori e colgano l'importanza di questa iniziativa scientifica e che la facciano partire al più presto ponendo il nostro Paese all'avanguardia nel mondo ...