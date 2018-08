Nuovi dazi Usa su prodotti Cina | Pechino contrattacca

Nuovi dazi Usa contro la Cina : dal 23 agosto colpiranno quasi 300 prodotti : Dal 23 agosto partiranno i Nuovi dazi imposti da Donald Trump alla Cina. La misura - già anticipata a luglio - riguarda quasi 300 prodotti e ha una portata di 16 miliardi di dollari. Dopo un confronto con le aziende che potrebbero essere colpite dalle nuove tariffe doganali, il presidente Usa ha rimosso dalla lista cinque dei 279 materiali sui quali saranno imposte. Si tratta principalmente di componenti chimiche ed elettroniche.Questi ...

Mercati e dazi : dove arriverà lo yuan e i Nuovi equilibri con la tregua Usa-Ue : Spia accesa al Nasdaq, Europa placata dalla Bce e dall’intesa Trump-Juncker Ora si guarda alla Cina e al Giappone...

Import uranio - Usa aprono indagine : possibili Nuovi dazi : Potrebbe essere in arrivo un nuovo capitolo sul fronte dazi . Il dipartimento del Commercio statunitense, infatti, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per capire se l'Importazione di uranio ponga ...

Agenda macro : focus su prezzi all'import - da luglio risentiranno dei Nuovi dazi - analisti - : Da monitorare oggi soprattutto i dati in arrivo dagli Stati Uniti. "Sarà interessante quello sui prezzi all'import, che a giugno sono previsti in aumento di 0,1% m/m, con il prezzo del petrolio circa ...

I Nuovi dazi alla Cina allarmano le Borse : Giornata decisamente negativa per le Borse mondiali. L'annuncio di nuovi dazi statunitensi nei confronti della Cina ha penalizzato le Borse di tutto il mondo. Stamane le principali piazze asiatiche hanno lasciato sul terreno oltre un punto percentuale. La replica si è avuta in Europa. Milano, oggi la peggiore, ha chiuso in calo dell'1,58%. Attorno al ...

Nuovi dazi Usa contro la Cina per 200 mld dollari - ora si teme la risposta di Pechino. E le Borse vanno giù : L'escalation della guerra commerciale tra le due maggiori potenze economiche al mondo fa tremare i mercati finanziari: da Shanghai a Tokyo, fino a Francoforte e Londra, compresa Milano, le piazze ...

I Nuovi dazi di Trump fanno crollare le Borse cinesi : I nuovi dazi fanno crollare le Borse cinesi. Arriva un altro round di dazi dell’America di Donald Trump contro la Cina. Nella notte l’annuncio di un aumento del 10 per cento delle tariffe su beni per complessivi 200 miliardi di dollari, cifra che equivale a quasi tutto l’export di Pechino verso Wash

Borsa Shangai in calo con Nuovi dazi Usa : ANSA, - PECHINO, 11 LUG - I venti di guerra commerciale, con la nuova lista di dazi al 10% sulle importazioni di beni 'Made in China' messa a punto dall'amministrazione Trump per ulteriori 200 ...

Entrati in vigore i Nuovi dazi Usa sui prodotti cinesi : Dalla mezzanotte e un minuto, le 6.01 in Italia, sono gli Stati Uniti hanno lanciato 'la più grande guerra commerciale della storia economica', come l'ha definita il ministero del Commercio di Pechino,...

I Nuovi dazi di Trump piegano le Borse : Come in una rissa da strada: prima le minacce e gli insulti, poi qualche spintone, e infine i cazzotti. Nella guerra a colpi di dazi, Stati Uniti e Cina sono giunti alla terza fase, quella della ...

Usa-Cina - Trump minaccia Nuovi dazi per 400 miliardi/ Borse Ue in perdita ‘seguono’ ko di Wall Street : Trump minaccia nuovi dazi contro la Cina, nel mirino, 400 miliardi di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Trump : "Nuovi dazi contro la Cina - per 200 miliardi" : Il presidente americano Donald Trump è pronto a imporre nuovi Dazi sui prodotti provenienti dalla Cina, per un valore di 200 miliardi di dollari.Lo scorso venerdì, Trump aveva approvato i piani per applicare tariffe del valore di 50 miliardi sulle importazioni dalla Cina. L'obiettivo era quello di "incoraggiare a cambiare le pratiche scorrette" perseguite da Pechino su tecnologia e innovazione.E la Cina, dopo l'annuncio della Casa Bianca, aveva ...

Borsa - Milano -1 - 33% e Ue trainate da cali Asia con Nuovi dazi Usa : Roma, 19 giu. , askanews, Martedì tra il nero e il grigio scuro sui mercati di mezzo mondo, scossi dal rilancio dell'escalation sui conflitti commerciali da parte del presidente Usa Donald Trump. La ...